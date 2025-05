Klopp allontana la suggestione Roma: «Non mi vedo più in tuta da allenatore»

«Di recente mi è stata attribuita la frase: ‘Roma è comunque una città meravigliosa’, ma su questo non c’è altro da dire». Dopo le parole del suo manager, anche Jurgen Klopp allontana le voci su un possibile approdo alla Roma all’Frankfurter Allgemeine Zeitung. L’ex allenatore del Liverpool ha confermato di non vedersi più su una panchina e di essere contento del nuovo ruolo dirigenziale nel gruppo Red Bull.

«Non mi vedo più in tuta da allenatore. Va tutto bene così com’è. Ho avuto tre club fantastici (Mainz, Borussia Dortmund e Liverpool ndr.), e non ci saranno molte altre tappe. Lavoro molto, ma non avendo più una partita ogni tre giorni, ho più tempo a disposizione»

Klopp è il nuovo allenatore della Roma, ha firmato domenica sera. Il video rebus dei Friedkin (La Stampa)

Se ne parlava da giorni, da quando il video postato dai Friedkin, aveva alimentato speranze con i giochi di parole e di immagini. Un video in cui, scrive la Stampa “appaiono le iniziali dei monumenti in sequenza. Kolosseum. Lupa. Olimpico. Pietro San. Pantheon. La scelta è stata fatta tempo fa ma il personaggio in questione aveva dato una parola a un altro club che doveva cambiare proprietà. E siccome il personaggio sempre in questione è uomo serio domenica 18 maggio alle ore 22.57 ha detto sì. Trattasi di Jürgen Klopp”.

Klopp dunque avrebbe accettato, domenica sera, di essere il prossimo allenatore della Roma. Per lui sarebbero già pronti sei rinforzi. “Tre titolari e tre riserve più due Primavera da valutare in ritiro. Ruoli: un difensore centrale titolare che gioca nel campionato austriaco (impossibile sapere ora chi è), un esterno destro titolare sempre straniero, una prima punta (piace – e molto – Lucca dell’Udinese) e un difensore centrale come rincalzo (favorito Leoni del Parma) e un mediano sempre come riserva (piace molto Prati del Cagliari ma è favorito il Torino), altrimenti Atta dell’Udinese trattenendo l’ottimo Pisilli. Ciliegina: il baby Palestra dell’Atalanta, jolly difensivo, che la Dea, però, non vuole vendere. Almeno ora”.