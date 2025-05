Juan Jesus torna ad allenarsi col Napoli, possibile la convocazione contro il Cagliari

Juan Jesus, attraverso Instagram, ha comunicato che si sta nuovamente allenando con il Napoli. Potrebbe dunque essere convocato per la sfida scudetto di venerdì sera contro il Cagliari.

Nelle storie Instagram, il difensore brasiliano ha condiviso una sua foto in allenamento scrivendo “I’m back!” (“Sono tornato!”).

Nelle ultime partite, data anche l’assenza di Alessandro Buongiorno (che difficilmente recupererà), il Napoli ha adattato il terzino Mathias Olivera centrale di sinistra, accanto a Rrahmani.

Juan Jesus: «Nessuno ad inizio anno diceva che il Napoli avrebbe lottato per lo scudetto»

A Radio Crc:

«Il recupero procede bene: sto facendo di tutto per rientrare il prima possibile, nonostante all’inizio si ipotizzava che la mia stagione fosse finita. Sto facendo terapie di mattina, pomeriggio e sera per non concludere così la mia stagione e rientrare in campo al più presto: voglio essere al 100% per aiutare la squadra in questo momento storico e complesso. Voglio esserci anche io. Quando c’è la voglia di fare bene ed aiutare nella squadra è un valore aggiunto».

«Il Napoli quest’anno è stato una sorpresa per tutti: ad inizio stagione si vedevano almeno cinque squadre davanti a noi. Ognuno di noi ha fatto un percorso: possono capitare annate storte come l’anno scorso oppure sorprendenti come quest’anno. Abbiamo lottato sempre per vincere le partite che dovevamo vincere: penso all’Atalanta o ai pareggi con Inter e Juve. Abbiamo fatto un percorso stupendo: un cammino passo dopo passo che ha portato a 78 punti».