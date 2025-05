Juan Jesus: «Nessuno ad inizio anno diceva che il Napoli avrebbe lottato per lo scudetto»

Juan Jesus, difensore del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Crc, radio partner del club azzurro:

«Siamo ragazzi che lavorano tanto, il mister ci sprona sempre a dare il 100%: stiamo facendo di tutto per rendere storico quest’anno. Sappiamo cosa è successo l’anno scorso e vogliamo dimostrare subito che la storia è cambiata. Nessuno ad inizio anno diceva che il Napoli avrebbe lottato per lo scudetto: essere lì oggi a due partite dalla fine è un qualcosa che ci fa onore ed è la prova del lavoro che abbiamo fatto dal ritiro fino alla fine».

Juan Jesus: «Sto facendo di tutto per rientrare il prima possibile»

Di seguito le sue parole:

«Il recupero procede bene: sto facendo di tutto per rientrare il prima possibile, nonostante all’inizio si ipotizzava che la mia stagione fosse finita. Sto facendo terapie di mattina, pomeriggio e sera per non concludere così la mia stagione e rientrare in campo al più presto: voglio essere al 100% per aiutare la squadra in questo momento storico e complesso. Voglio esserci anche io. Quando c’è la voglia di fare bene ed aiutare nella squadra è un valore aggiunto».

«Napoli-Genoa? Non esistono partite facili: dall’altro lato del campo c’è una squadra che prepara la partita per metterti in difficoltà. Ogni squadra gioca per vincere. Sicuramente il pareggio ci ha lasciato un po’ di dispiacere, ma siamo lì al primo posto ed abbiamo sempre fatto di tutto per vincere le partite. Errori difensivi? Non giudico i miei compagni, tutto può capitare: nel calcio ci sta sbagliare. A Bologna ho sbagliato io, ho perso l’uomo ed abbiamo pareggiato mentre potevamo vincere. Abbiamo valutato quello che non è andato bene contro il Genoa e sicuramente non capiterà più, ma un errore lo possiamo commettere tutti».

«Il Parma è una squadra forte, quando ci abbiamo giocato contro al Maradona ci ha messo in difficoltà. Hanno ragazzi davanti velocissimi e quindi dobbiamo stare attenti alle ripartenze. Conosco Chivu, è stato un maestro per me all’Inter: è molto bravo a preparare le partite. Dobbiamo stare attenti ai contropiedi, dobbiamo tenere noi la palla e gestire la partita. L’obiettivo deve essere quello di comandare la gara».

«A inizio stagione vedevamo almeno cinque squadre davanti a noi»

Juan Jesus ha poi continuato:

«Pensiamo solo ai tre punti di Parma al momento: ragioniamo una partita alla volta. Il campionato non si vince sempre come due anni fa, si combatte spesso fino alla fine. Bisogna capire che non ci vuole troppa euforia: è un momento importante per noi e difenderemo questo primo posto fino alla fine».

«Cosa ci dice Conte? Il mister è uno che sa dire le cose nel modo ed al momento giusto. Ci carica sempre e sa le parole che deve dire: è una delle persone con il carattere più forte che conosco. Lui sa tirare fuori il meglio di noi e prima delle partite sa come parlare».

«Il Napoli quest’anno è stato una sorpresa per tutti: ad inizio stagione si vedevano almeno cinque squadre davanti a noi. Ognuno di noi ha fatto un percorso: possono capitare annate storte come l’anno scorso oppure sorprendenti come quest’anno. Abbiamo lottato sempre per vincere le partite che dovevamo vincere: penso all’Atalanta o ai pareggi con Inter e Juve. Abbiamo fatto un percorso stupendo: un cammino passo dopo passo che ha portato a 78 punti».

«Io da inizio ritiro dico al mister che o mi fa finire di giocare o mi allunga la carriera. Mi ha fatto bene lavorare con lui: fisicamente non mi sono mai sentito così bene, sono tra quelli che corrono di più ed anche tra i più veloci. Mi ha aiutato a livello di carattere e di personalità. A 33 anni uno pensa che non si possa crescere ancora, ma quest’anno ho imparato tanto».

«Messaggio ai tifosi? Non dovete avere ansia! Siamo lì, bisogna dare tutti insieme il 100%. La squadra ha bisogno del sostegno dello stadio ed il loro supporto è importante anche per mettere in difficoltà degli avversari. Il tifoso serve ad aiutare la squadra. Gli chiedo di essere positivi: qualsiasi cosa succeda, tifate!».