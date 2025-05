Jonathan David, nella corsa tra Inter e Napoli si inserisce anche la Juve (SportMediaset)

Napoli e Inter si stanno sfidando in campionato, ma anche sul mercato per quanto riguarda Jonathan David. La dirigenza nerazzurra monitora da mesi la situazione dell’attaccante canadese che ha confermato l’addio al Lilla. Un parametro zero futuribile, il profilo perfetto per l’Inter e avallato anche da Oaktree a una sola condizione però. Il Napoli lo ha cercato e come ha spiegato Fabrizio Romano la trattativa è complessa perché è uno degli attaccanti più tecnici e incisivi (anche rapportato alla giovane età ndr) del panorama.

Secondo Sportmediaset la Juve si è già fatta avanti. “Il club bianconero avrebbe già avviato i primi contatti esplorativi per valutare le condizioni economiche dell’operazione e le richieste dell’entourage. Anche Inter e Napoli si sono già mossi per l’attaccante canadese classe 2000, ma a frenare i due club sono le alte commissioni chieste dai suoi agenti, una cifra di circa 10 milioni di euro da aggiungere al lauto con ingaggio. David, infatti, chiede 8 milioni netti a stagione, una cifra da top player che nessuno ha ancora avvicinato.