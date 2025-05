Solo Mbappé dal 2020 ha segnato di più in Europa di Jonathan David, è una macchina (L’Equipe)

Jonathan David è uno degli uomini mercato di questa prossima finestra 2025. Il Napoli lo ha cercato e come ha spiegato Fabrizio Romano la trattativa è complessa. Sul canadese ci sono anche Inter e Juventus, ma di certo si aggiungeranno altre pretendenti per quello che è uno degli attaccanti più tecnici e incisivi (anche rapportato alla giovane età ndr) del panorama internazionale.

David verrà ricordato come il miglior attaccante della storia del Lille (Equipe)

Ne parla così L’Equipe:

“Non si sa se Jonathan David, il cui soprannome “Iceman” potrebbe raffreddare l’euforia, verserà una lacrima nel momento in cui l’emozione lo travolgerà. Ad esempio, quando il Lille gli renderà omaggio dopo la partita contro il Reims e i tifosi realizzeranno il vuoto che lascerà. L’attaccante canadese (25 anni) ha lasciato un segno profondo nel club del Nord, con il quale è cresciuto sia a livello sportivo che umano. E che probabilmente lo considererà sempre il miglior centravanti della sua storia. […]

David è una vera macchina. Quasi mai infortunato, affronta regolarmente lunghi voli transatlantici per onorare la nazionale canadese (7 partite e 4 gol quest’anno), e macina chilometri anche in campo. Da un anno e mezzo lavora con un preparatore atletico personale: il rendimento è aumentato, così come la costanza. […]

Ogni 128 minuti è stato decisivo col Lille negli ultimi cinque anni (gol o assist), Ogni 126 minuti con il Canada. 130 gol e 40 assist in totale tra club e nazionale. Solo Kylian Mbappé ha segnato di più in tutte le competizioni a livello di club dal 2020-2021 (166 gol contro i 109 di David). Le trattative sono in corso con Juventus, Napoli, Tottenham e Aston Villa. Un club “esotico” gli ha anche proposto un’offerta faraonica. Jonathan David non è una star, ma un professionista discreto ed efficiente, che ha saputo integrarsi perfettamente nello spirito del Nord. Ha fame di titoli”.