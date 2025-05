Vieira: «Abbiamo l’ambizione di vincere al Maradona, dobbiamo essere più forti difensivamente»

A Dazn: «Abbiamo fatto una grande gara col Milan e meritavamo di più, possiamo fare bene anche contro chi vuole vincere il campionato»

Il tecnico del Genoa Patrick Vieira è intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Napoli-Genoa per commentare quella che sarà la gara al Maradona. Le due squadre scenderanno in campo tra meno di mezz’ora e si tratterà di una vera e propria partita scudetto.

Vieira: «Abbiamo l’ambizione di vincere contro il Napoli»

Di seguito quanto dichiarato ai microfoni dell’emittente:

«Per noi è importante fare una bella partita come abbiamo fatto contro il Milan e anzi sono dispiaciuto, meritavamo di più. Vogliamo finire bene il campionato e questa di stasera sarà importante, misurarci contro il Napoli che vuole vincere il campionato. Le mie scelte? Penso sia fondamentale dare spazio al talento dei giovani, io come allenatore posso imparare tanto dai miei giocatori in queste ultime partite, dico che comunque abbiamo l’ambizione di vincere contro il Napoli. Come società dobbiamo avere una stabilità fuori dal campo e in campo, è davvero positivo il fatto di avere un d.s. e un presidente con idee chiare, la nostra squadra può competere in Serie A. Noi dobbiamo essere più forti difensivamente e creare di più, nonostante l’anno sia stato complicato per gli infortuni in attacco»

Le formazioni ufficiali di Napoli e Genoa

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay; Lukaku, Raspadori. All.: Conte.

GENOA (3-4-2-1): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini, Norton-Cuffy, Vitinha, Ahanor; Pinamonti. All.: Vieira

Vieira aveva detto, nel pre e nei giorni scorsi, di voler venire a Napoli a giocarsela. Così è: il francese schiera la miglior formazione possibile in questo momento, con Pinamonti supportato dai tre trequartisti, con il centrale dei tre che giocherà fisso su Lobotka. Frendrup – che l’anno scorso segnò al Maradona – al centro del centrocampo e De Winter escluso per Otoa. In avanti il ritorno dal primo minuto di Messias. Il Napoli risponde inserendo Raspadori dal primo minuto come a Lecce, Olivera centrale al posto di un Rafa Marin mai veramente considerato. Lobotka fa il suo ritorno al centro del centrocampo perché Conte – come aveva detto – non vuole farne a meno per la sua esperienza nel guidare i compagni.

