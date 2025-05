In Francia hanno cambiato idea: «Donnarumma Pallone d’Oro, è il miglior portiere del mondo»

So Foot riassume l’eccitazione della stampa francese ed europea per le prestazioni del portiere italiano: “Nessuno più decisivo di lui”

“Antoine Lavoisier? Wilfried Singo? Luis Enrique? Ma chi è il responsabile della metamorfosi di Gianluigi Donnarumma?”, si chiede So Foot a nome ormai della stampa francese ma più in generale di quella europea. Perchè se è vero che uno dei grandissimi protagonisti dell’impresa dell’Inter è stato Sommer, il portiere italiano s’è intestato tutto il cucuzzaro celebrativo della finale Champions conquistata dal Psg. Glielo riconosce chiunque, da L’Equipe alla Faz in Germania, passando per i giornali inglesi.

E insomma, So Foot si lancia oltre l’ostacolo e titola: “Donnarumma Pallone d’Oro!”

“Sicuramente il miglior portiere del mondo in questo momento – scrive la rivista – si potrebbe addirittura dire che è il miglior giocatore del pianeta. C’è qualcuno in questo momento più decisivo dell’italiano per la sua squadra?”

“Non appena è stata cancellata la fase a gironi e sono comparse le partite a eliminazione diretta, la pressione è ricaduta, come ogni anno, sulle larghe spalle dell’ex milanista”.

Lontani i tempi in cui “Donnarumma sembrava più vicino che mai all’uscita e le voci di un suo addio cominciavano a circolare ovunque. Ma le celebrazioni di fine anno hanno fatto tanto bene a Désiré Doué, quanto a Ousmane Dembélé e a Donnarumma. Come Fabián Ruiz, che finalmente gioca al livello che merita con la Spagna, l’ultima linea difensiva del Psg è ora decisiva come quando indossava la maglia della Nazionale. L’influenza della rinascita di Donnarumma sui risultati del PSG conferma ancora una volta il vecchio adagio secondo cui non si può vincere senza un grande portiere. Nel 2020, il Paris ha avuto tra i pali un grande portiere, Keylor Navas, e ha raggiunto la finale. Cinque anni dopo, Gigio ha finalmente raccolto la fiaccola del Costa Rica nei grandi incontri. È più tardi del previsto. Ma meglio tardi che mai”.

