In Arabia sono sicuri: Inzaghi ha detto sì all’Al-Hilal, guadagnerà 25 milioni all’anno

Simone Inzaghi potrebbe salutare l’Inter dopo la finale di Champions prevista per sabato 31 maggio. Su di lui, infatti, c’è il forte pressing dell’Al Hilal e, secondo un’emittente tv araba, pare che l’ex tecnico della Lazio abbia detto sì.

Dall’Arabia: Inzaghi ha detto sì all’Al-Hilal, lascerà l’Inter dopo la finale di Champions

Sportmediaset scrive in merito alla trattativa:

Questo è quanto sostiene Ssc, uno dei maggiori emittenti sportivi in Arabia Saudita, secondo cui il tecnico nerazzurro avrebbe dato il via libera alla finalizzazione dell’accordo con l’Al-Hilal. Secondo la tv saudita, Inzaghi sarà addirittura sulla panchina dell’Al-Hilal in occasione del Mondiale per Club 2025 e dovrebbe annunciare il proprio addio all’Inter immediatamente dopo la finale di Champions. Nei prossimi giorni un uomo vicino all’attuale tecnico dovrebbe volare a Riad per finalizzare la trattativa e definire i dettagli di un contratto che garantirà a Simone 25 milioni netti a stagione per due anni. Questo nonostante il contratto in essere con l’Inter e la promessa, da parte di Marotta, di un rinnovo fino al 2027 con leggero ritocco dell’ingaggio fino a quota 7 milioni.

🚨🚨🚨: Urgent L’émission #برا_18 annonce que Simone Inzaghi a donné son feu vert pour finaliser avec Al Hilal ! Il sera l’entraîneur du club pour la Coupe du Monde des Clubs 2025, avec une officialisation attendue après la finale de la LDC. 😨pic.twitter.com/1bpMmwzNVE — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) May 24, 2025

L’appuntamento è a giugno, dopo la finale di Monaco. Simone Inzaghi e l’Inter si vedranno per parlare di futuro. Il tecnico, come raccontato nei giorni scorsi, è nel mirino di diversi club, da tempo. Ai corteggiatori inglesi si è unito per esempio l’Al-Hilal, ma l’offerta da 20 milioni a stagione non ha fatto breccia. Inzaghi si vede ancora nel calcio europeo e in testa ai suoi pensieri c’è sempre l’Inter. Il tecnico non considera ancora chiuso il suo ciclo in nerazzurro però dopo quattro stagioni dei ragionamenti andranno fatti.