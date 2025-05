Inzaghi, futuro all’Inter ancora tutto da scrivere: il tecnico vuole garanzie (Tuttosport)

L’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, vede il suo futuro in nerazzurro in bilico. Tutto sarà deciso dopo la finale di Champions League ma, a prescindere dall’esito, potrebbe salutare dopo quattro stagioni all’ombra del Duomo. Di questo ha scritto l’edizione odierna di Tuttosport, di seguito vi proponiamo un estratto.

Inzaghi-Inter, futuro incerto: il tecnico chiede garanzie

“L’appuntamento è a giugno, dopo la finale di Monaco. Simone Inzaghi e l’Inter si vedranno per parlare di futuro. Il tecnico, come raccontato nei giorni scorsi, è nel mirino di diversi club, da tempo. Ai corteggiatori inglesi si è unito per esempio l’Al-Hilal, ma l’offerta da 20 milioni a stagione non ha fatto breccia. Inzaghi si vede ancora nel calcio europeo e in testa ai suoi pensieri c’è sempre l’Inter. Il tecnico non considera ancora chiuso il suo ciclo in nerazzurro però dopo quattro stagioni dei ragionamenti andranno fatti.

E non riguardano i soli discorsi temporali ed economici, con l’ingaggio che verrà ritoccato verso l’alto (da 6,5 ad almeno 7 milioni). La sensazione è che nei prossimi mesi ci sarà una sorta di rivoluzione e Inzaghi in questo senso chiederà delle garanzie. Perché la linea indicata da Oaktree porterà a un ringiovanimento dell’organico, però il tecnico non vorrebbe allenare solo talenti Under 23 di grande prospettiva. Per ripartire serviranno personalità e carattere, giocatori che sappiano reggere determinate pressioni. E Inzaghi vorrà una rosa all’altezza dell’ambizioni del club”.

Insomma per il tecnico piacentino non sarà un problema avere una rosa un po’ più vecchia se questo significa avere giocatori di spessore tecnico, abituati a vincere.