Il sindaco di Napoli Manfredi: «Io fortunato? E se invece di chiamarla fortuna si chiamasse lavoro?»

Il sindaco Gaetano Manfredi intervistato dal Foglio all’indomani dell’ufficializzazione – a sorpresa – di Napoli sede della America’s Cup 2027. Ne pubblichiamo qualche estratto.

Sindaco, dicono a Napoli che Gaetano Manfredi ha “un mazzo come Porta Capuana”, che lei è un uomo fortunato, e che ora gli cade (dal cielo) pure l’america’s Cup, un evento globale. Ci vuole regalare uno dei suoi cornetti rossi?

“E se invece di chiamarla fortuna si chiamasse lavoro? Sono uno che ha sempre lavorato, con fatica, professionalità. Con la fortuna non avremmo convinto Apple a investire a Napoli, non avremmo vinto la gara per ospitare l’america’s Cup, non avremmo risanato il debito”.

In Campania per indicare il denaro si usa la parola “i renari”. Ebbene, quanti “renari”, denari, porterà questa Coppa?

“A Barcellona ha avuto un impatto di un miliardo e a Napoli si stima possa essere di un miliardo e mezzo”.

Manfredi e l’eredità de Magistris

Nessuno sapeva della gara e che Napoli concorreva, tanto che la vittoria è stata annunciata dalla premier sorprendendo tutti. Lei e Meloni avete forse lavorato con il favore delle tenebre?

“Abbiamo lavorato, governo e comune, con discrezione. La competizione è durata alcuni mesi e avevamo un obbligo di segretezza con il team neozelandese che organizza la regata. È un evento globale e concorrevano altre città, città come Atene. E’ un evento che mostrerà Napoli al mondo e consentirà di accelerare la riqualificazione di Bagnoli, dove i lavori stanno procedendo”.

Sta nascendo una nuova coppia? La coppia Meloni-Manfredi?

“La risposta è più semplice. Ognuno ha le sue posizioni ma per l’italia si è uniti”.

Ci perdonerà, ma torniamo alla fortuna. Non è che come Giuseppe Sala, a Milano, anche lei si è trovato a raccogliere i risultati di chi l’ha preceduta?

“L’unica cosa che ho trovato sa cosa sono? Cinque miliardi di debiti. Abbiamo azzerato il debito commerciale, ridotto il debito di un miliardo, e portato i tempi di pagamento dell’amministrazione da un anno a trenta giorni. Abbiamo rimesso in pareggio le partecipate. Abbiamo fatto questo”.

