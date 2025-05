Il sindaco di Napoli Manfredi insiste: «Il bus scoperto speriamo di farlo in via Caracciolo»

Si continua a parlare di festeggiamenti come se lo scudetto fosse vinto. Per ora, l'Inter è tornata a meno uno: a Milano di bus scoperto non si parla

Fermate il sindaco di Napoli Manfredi: «Il bus scoperto speriamo di farlo in via Caracciolo»

Non si tengono le istituzioni napoletane. Dopo le riunioni della scorsa settimana (e anche di questa settimana perché a Napoli l’eventuale festa dev’essere blindata, non può essere ibera), le istituzioni insistono come se il Napoli avesse già vinto. Il sindaco Gaetano Manfredi ai microfoni di Sky Sport, sul traguardo della tappa del Giro d’Italia di via Caracciolo, ha parlato soprattutto della designazione di Napoli come teatro dell’America’s Cup 2027. Gaetano Manfredi (notoriamente juventino) ha ricordato le numerose visite in incognito della delegazione neozelandese e ha spiegato che Napoli ha vinto per la sua bellezza e per le sue invidiabili condizioni meteo-marine.

Ovviamente: non poteva mancare il passaggio sulla lotta scudetto. Al giornalista Francesco Modugno ha detto:

«Ho grande fiducia, ma c’è anche grande scaramanzia. Ci faremo trovare pronti perché Napoli ha voglia di vincere sempre e questo Napoli di Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis ha voglia e ce la metterà tutta. Spero che sarà sostenuto dal grandissimo entusiasmo della sua tifoseria, ci auguriamo di fare qualcosa di speciale».

A Napoli il bus scoperto è più importante dello scudetto

Modugno gli dice che in caso di scudetto stavolta potrebbe esserci il bus scoperto che a Napoli ormai ha assunto un’importanza superiore a quella dello scudetto.

E il sindaco non si tiene: «Sì, proprio qui (Via Caracciolo) perché questo è un po’ il palcoscenico della città e noi speriamo di farlo qui».

Per quel che riguarda lo stadio.

«Su questo stiamo lavorando, abbiamo fatto uno studio fattibilità abbastanza dettagliato, lo stiamo approfondendo dialogando con la società e con il governo. Oggi ho parlato con il ministro Abodi, cercheremo di farci trovare pronti con la speranza dell’Europeo. Ovviamente lavoriamo insieme alla società».