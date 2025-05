Il Napoli fa sul serio anche per Jonathan David: cifre importanti (Fabrizio Romano)

Il Napoli continua a lavorare in vista della prossima stagione per rinforzare la rosa. Jonathan David – attaccante che ha già annunciato il suo addio a Lille – è uno degli obiettivi principali nei radar partenopei. Ne parla l’esperto di mercato Fabrizio Romano, il quale parla di “trattativa avviata” e di “proposta importante” da parte di De Laurentiis.

Le ultime di Romano su David-Napoli

Di seguito quanto riferisce il noto giornalista sul suo canale Youtube:

«Il Napoli, tra le squadre italiane, è quella che sta facendo più sul serio anche per Jonathan David. Anche a livello economico la proposta è importante: quattro anni con ingaggio alto. La trattativa è avviata, mancano ancora dei passaggi. Si dovrà ancora parlare di clausola rescissoria».

Kevin De Bruyne e il Napoli. Un matrimonio che inizialmente sembrava fantacalcio, col passare dei giorni sta diventando sempre più concreto. Gli ultimi aggiornamenti sono forniti dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano il quale riferisce di un affare che potrebbe chiudersi da un momento all’altro.

Le ultime di Romano sul futuro di De Bruyne

Di seguito quanto scritto dal giornalista su X:

“Kevin De Bruyne prenderà presto una decisione sul suo prossimo club. Il Napoli ha fatto un’importante proposta contrattuale a De Bruyne e sarebbe pronto a chiudere l’affare da un momento all’altro. L’offerta dei Chicago Fire rimane sul tavolo, come rivelato da aprile. De Bruyne deciderà con la sua famiglia”.

Romano ha poi fornito ulteriori dettagli su Youtube:

«Il sogno è De Bruyne, sarebbe straordinario per il Napoli e il calcio italiano. Ieri sera si è chiusa la sua pagina col City e questa possibilità Napoli diventa sempre più concreta. Presto arriverà il momento della sua scelta. Se 2-3 settimane fa potevamo definirlo sogno, oggi ci sono tutti i presupposti perché questo sogno si possa realizzare. Il Napoli è pronto a prenderlo, c’è accordo su durata e ingaggio. Due anni più uno. Nei primi due, De Bruyne guadagnerà 10 milioni netti a stagione. Il terzo anno l’ingaggio sarà più basso. Ma ci sono da considerare altre variabili come quella familiare. Il giocatore non vuole sbagliare la scelta. Ma il Napoli è pronto all’assalto e saranno giorni decisivi. Il Napoli chiuderà quando De Bruyne darà l’ok. Il Liverpool non ci risulta, c’è solo un’offerta del Chicago Fire. La Juve si è informata sulla situazione ma ad oggi il Napoli è la squadra che a livello economico, di forza e voglia è quella più convinta sul giocatore. Però aspettiamo. Dopo la partita contro il Cagliari ci saranno novità importanti su De Bruyne».