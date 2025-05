Giuntoli non ha il posto sicuro alla Juventus: potrebbe lasciare a fine stagione (Sky)

Il giornalista Luca Cilli: sia in caso di qualificazione alla Champions, che senza, ci saranno delle riflessioni nonostante il lungo contratto quinquennale.

La presenza di Cristiano Giuntoli alla Juventus nella prossima stagione non è del tutto sicura. La società farà delle riflessioni anche per quanto riguarda il resto dell’area tecnica, oltre all’allenatore.

Giuntoli potrebbe lasciare la Juventus a fine stagione

Il giornalista di Sky Sport Luca Cilli scrive su X:

Sia in caso di qualificazione alla Champions League, che senza, il raggiungimento dell’obiettivo principale, la Juventus farà delle riflessioni sul ds Giuntoli (nonostante il lungo contratto quinquennale) e il resto dell’area tecnica. Certezze per il futuro, a oggi, non ce ne sono.

— Luca Cilli (@Luca_Cilli) May 2, 2025

Scrive Vaciago su Tuttosport:

Nella pericolosissima sconfitta contro il Parma salta agli occhi il grave problema del gol della Juventus, che è tutto

tranne che episodico o legato al fatto che i suoi due centravanti non segnano da oltre due mesi. Detto che Thiago Motta ci ha messo del suo nel fare danni nei primi otto mesi della stagione, la rosa della Juventus manca di qualità e personalità. Mancano, cioè, almeno un paio di fuoriclasse e un paio di leader. Abbonda, invece, di giocatori di buona volontà, ma evidentemente non all’altezza di riportare il club ai suoi standard di prestazioni sportive e, per esempio, il gol regalato al Parma mette impietosamente in evidenza i limiti di Kelly, 20 milioni (oneri compresi).

