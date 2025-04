Tuttosport ce l’ha con Giuntoli: “Nella Juventus abbondano giocatori non all’altezza del club”

Detto dei danni di Thiago Motta, la rosa della Juventus manca di qualità e personalità. Il gol del Parma mette in evidenza i limiti di Kelly, 20 milioni (oneri compresi)

Il direttore di Tuttosport, Guido Vaciago, commenta la sconfitta della Juventus a Parma, la prima di Tudor sulla panchina bianconera. Ma Vaciago punta il dito contro la rosa juventina. Un altro modo per andare contro Giuntoli.

Nella Juventus abbondano giocatori non all’altezza del club

Scrive Vaciago su Tuttosport:

Nella pericolosissima sconfitta contro il Parma salta agli occhi il grave problema del gol della Juventus, che è tutto

tranne che episodico o legato al fatto che i suoi due centravanti non segnano da oltre due mesi.

Detto che Thiago Motta ci ha messo del suo nel fare danni nei primi otto mesi della stagione, la rosa della Juventus manca di qualità e personalità. Mancano, cioè, almeno un paio di fuoriclasse e un paio di leader. Abbonda, invece, di giocatori di buona volontà, ma evidentemente non all’altezza di riportare il club ai suoi standard di prestazioni sportive e, per esempio, il gol regalato al Parma mette impietosamente in evidenza i limiti di Kelly, 20 milioni (oneri compresi).

La desertificazione dell’esperienza nell’attuale rosa juventina porta alle sbandate a cui la squadra è andata incontro.

Cristiano Giuntoli, Managing Director Football della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Dazn prima della partita al Tardini contro il Parma.

La quota Champions?

«Con gli ultimi risultati può essere che la quota Champions si sia alzata. Partita oggi delicata che dobbiamo provare a vincere per raggiungere il nostro obiettivo».

Il lavoro di questi giorni:

«Siamo stati attenti, dare intensità senza esagerare. Sicuramente qualche disagio lo ha creato il rinvio come anche ad altri. Dobbiamo pensare solo a faree bene stasera e fare i punti».

Giocatori rivitalizzati da Tudor. Magari rimane?

«Siamo stati chiari fin dall’inizio. La nostra volontà e la speranza è di stare insieme. Una decisione che prenderemo insieme dopo il Mondiale per club. Saremo tutti molto contenti di proseguire insieme».

Obiettivo trattenere qualcuno dei prestiti per il Mondiale per club?

«Stiamo parlando con il club di appartenenza, contiamo anche sulla volontà dei calciatori»

