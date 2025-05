Giuntoli al Milan? I tifosi della Juventus: “Anche se ci fosse da fare una colletta, nel caso”, “Se serve un passaggio mi offro disponibile”

Dopo i “fiumi di parole” che abbiamo dedicato al disastro Giuntoli alla Juve e al fatto che il ds non verrà confermato per la prossima stagione, sembra che si cominci a percepire la questione. Nei giorni scorsi il Corriere della Sera nel commento sulla Juventus, si era accorto del calciomercato disastroso orchestrato da Cristiano Giuntoli che solo in estate ha speso 150 milioni per calciatori a dir poco deludenti (Koopmeiners, Douglas Luiz e Nico Gonzalez) e a gennaio ha fatto un favore al Psg prendendo in prestito secco Kolo Muani (di fatto la Juve sta facendo un favore al club di Al Khelaifi con cui Thiago Motta era ed è in ottimi rapporti). Poi è esploso il caso Huijsen. Infine oggi le voci di un interessamento del Milan per Giuntoli.

Ne ha scritto ancora il Corsera analizzando le idee del Milan sul mercato dei direttori sportivi. Secondo il quotidiano, Cardinale avrebbe fatto un tentativo anche per Cristiano Giuntoli nonostante i riconosciuti disastri. Sul tema Giovanni Capuano ha lanciato un sondaggio su X chiedendo ai tifosi della Juve cosa ne pensassero di un suo passaggio al Milan, le risposte dei tifosi sono tutte dello stesso tono.

Secondo il Corriere della Sera il #Milan ha fatto un sondaggio per capire se ci sono i margini per portare #Giuntoli a Milano. Da tifosi della #Juventus, lo lascereste partire? — Giovanni Capuano (@capuanogio) May 17, 2025

Molti si sono resi disponibili a una colletta affinché Giuntoli lasciasse la Juve o addirittura un passaggio direzione Milano:

Riccardo Vietti: Se serve un passaggio mi offro disponibile Ian Moone: Anche se ci fosse da fare una colletta, nel caso Mr Frank Citizen: Tra le opzioni: – Sì – Sì, ma subito Ettore Di Giovanni: Se c’è da mettere un obolo per farlo succedere entro stasera, che si conti su di me… Giuseppe Mendolia: Glielo porto io a mie spese Bookstore: Perché dovremmo ingaggiare chi ha fallito clamorosamente alla Juve? Di incapaci siamo già pieni gfr: AHAHAHAHAHAH lo lascereste partire? Ma Giovanni: QUI SI STANNO GIÀ FACENDO I CORI NEL CASO!