Conceiçao verrà congedato, ma intanto il Milan pensa anche a Giuntoli come d.s.

Il Corriere della Sera analizza le idee del Milan sul mercato dei direttori sportivi. Secondo il quotidiano, Cardinale avrebbe fatto un tentativo anche per Cristiano Giuntoli nonostante i riconosciuti disastri – l’ultimo quello di Huijsen, che il Real ha comprato per 50 milioni e che lui aveva rivenduto a 18 al Bournemouth – alla Juventus, dove ha un maxi-contratto ancora per diverse stagioni. Si sarebbe trattato solo di un sondaggio da parte del Milan, forse più basato sulla disperazione che altro.

“L’aritmetica tiene ancora in vita le speranze europee del Milan che con due successi, domani all’Olimpico con la Roma e nell’ultimo atto a San Siro con il Monza, potrebbe salvare una stagione disastrosa con un pass per la Conference o l’Europa League. Qualificazione, se dovesse arrivare, gradita ai dirigenti, che in parte rimedierebbero allo choc finanziario di non partecipare alla Champions, non ai tifosi, oggi indifferenti. […]

Il popolo rossonero ribolle di malcontento verso Gerry Cardinale (assente anche alla finalissima dell’Olimpico, al contrario di Gordon Singer, che del proprietario di RedBird è creditore) e nei con fronti di tutta la linea di comando del Milan. […] Conceicao, che con due successi in cinque mesi probabilmente sarebbe stato confermato, verrà congedato. Vincenzo Italiano, l’uomo che ha riportato la Coppa a Bologna dopo 51 anni, è entrato nel podio dei papabili («Ha un contratto e un rapporto solido con noi» ha dichiarato ieri l’ad degli emiliani Fenucci a proposito del suo tecnico) con Max Allegri e Maurizio Sarri.

La scrivania da d.s. difficilmente verrà assegnata a Moncada che a giugno sosterrà l’esame a Coverciano. Occorre agire qui e ora: non è un caso che sia stato effettuato un tentativo con Cristiano Giuntoli che però ha ancora quattro anni di contratto con la Juventus con un ingaggio da 2 milioni. Non è da escludere che un nuovo assalto disperato verrà mosso con i Percassi per ottenere la liberazione di D’Amico”.