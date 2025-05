Huijsen al Real Madrid per 50 milioni è uno dei disastri di Giuntoli (svenduto al Bournemouth per 18)

Si scrive Huijsen, si legge disastro di Cristiano Giuntoli alla Juventus. Il direttore sportivo ex Napoli ha commesso una serie errori difficilmente ripetibile. Una delle più clamorose topiche riguarda il ventenne olandese Dean Huijsen che Giuntoli ha incredibilmente svenduto al Bournemouth per 18 milioni di euro. Una cifra irrisoria, tant’è vero che dodici mesi dopo il Real Madrid ha deciso di sborsare 50 milioni per il calciatore. È uno dei tanti danni fatti da Giuntoli alla Juventus.

🚨 BREAKING: Real Madrid agree all details of deal to sign Dean Huijsen, here we go! 🤍⭐️

Huijsen undergoing medical NOW then set to sign five year deal until 2030, Real Madrid will pay £50m to Bournemouth.

Real see Huijsen as top talent and Xabi Alonso wanted to bring him in. pic.twitter.com/P4K9nK63bN

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 16, 2025