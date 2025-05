Giudice sportivo: un turno di squalifica per Conte per atteggiamento provocatorio nei confronti degli avversari

Un turno anche per Inzaghi per avere contestato platealmente una decisione arbitrale, provocando un diverbio con l'allenatore della squadra avversaria

Emesso il comunicato del Giudice Sportivo relativo alla 37^ giornata di Serie A. Sia Conte che Inzaghi non potranno essere in panchina per l’ultima sfida di campionato, cosa che non è piaciuta al tecnico del Napoli.

Per Conte c’è squalifica di un turno, ammenda di 5000 euro e ammonizione: “CONTE Antonio (Napoli): ammonizione (Sesta sanzione); per avere inoltre, al 45° del secondo tempo, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dell’allenatore e dei componenti della panchina della squadra avversaria”.

In tre invece sono stati squalificati un turno, con ammenda di 5000 euro: “BARONI Marco (Lazio): per avere, al 43° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica, contestato platealmente una decisione arbitrale, provocando un diverbio con l’allenatore della squadra avversaria; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

INZAGHI Simone (Internazionale): per avere, al 43° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica, contestato platealmente una decisione arbitrale, provocando un diverbio con l’allenatore della squadra avversaria; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

MARCENEIRO DA CONCEICAO Sergio Paulo (Milan): per avere, al 47° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale, reiterando tale atteggiamento all’atto del provvedimento di espulsione”.

‘Solo’ squalifica di un turno invece per Chivu: “CHIVU Cristian Eugen (Parma): per avere, al 45° del secondo tempo, reagendo all’atteggiamento dell’allenatore della squadra avversaria, fronteggiato il medesimo gridando senza nessun contatto fisico”.