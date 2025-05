Conte: «Mi dà fastidio non poter essere in panchina per la partita decisiva per lo scudetto»

Napoli e Inter si giocheranno lo scudetto nell’ultima giornata di campionato che ancora non si sa quando si giocherà. Quello che è certo è che né Inzaghi né Conte saranno in panchina per la sfida più importante della stagione perché sono stati espulsi oggi.

A Dazn al tecnico del Napoli è stato chiesto cosa significa non esserci per l’ultima partita del Napoli? «Sicuramente mi dà fastidio perché lavori tutto l’anno per giocare una partita decisiva. Confido nello staff e nei ragazzi e soprattuto nel pubblico del Maradona. Mi ha fatto innervosire che oggi c’è stata molta ostruzione. Vengo dal calcio inglese e non ci sono tutte queste situazioni. Su questo dobbiamo migliorare».

Ora infatti il Consiglio della Lega Serie A, che sarà convocato per domattina, deciderà il da farsi. Chi prenderà la decisione? Il Consiglio di Lega è formato da sette soggetti:

il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli;

l’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo;

Claudio Fenucci (ad Bologna);

Tommaso Giulini (presidente Cagliari);

Luca Percassi (amministratore delegato Atalanta);

Paolo Scaroni (presidente Milan);

Lamberto Tacoli (consigliere indipendente).

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice: nel caso di parità, il voto decisivo è quello del presidente.