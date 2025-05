Gattuso potrebbe tornare in Serie A, è in pole per sostituire Vanoli al Torino (La Stampa)

Paolo Vanoli è sempre più vicino dal lasciare il Torino, anche per i diverbi avuti con il presidente Urbano Cairo. Nella lista dei candidati a sostituirlo, pare essere in pole Gennaro Gattuso.

Gattuso potrebbe tornare in Serie A, al Torino

La Stampa scrive:

Lo strappo è profondo e difficilmente ricucibile. Il destino del tecnico è segnato e il Toro si sta già muovendo nel casting per un nuovo allenatore. I granata valutano diverse opzioni e tra queste spicca quella di Gennaro Gattuso. L’ex milanista è un vecchio pallino di Cairo, lo aveva incontrato anche prima di ingaggiare Vanoli. “Ringhio” ha appena concluso la sua avventura in Croazia, all’Hajduk Spalato, e vuole tornare in Serie A. Gattuso non è l’unica soluzione in una lista dove ci sono anche Baroni e Gilardino, mentre una suggestione porta all’ex Ajax Farioli. Quasi impossibile, invece, la pista che porta a Sarri.

