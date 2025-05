Flick: «Ancelotti è un gentiluomo, con il Brasile potrebbe continuare a vincere come col Real»

In conferenza: «L'invasione di campo due anni fa contro l'Espanyol per la vittoria della Liga? Per me le cose vanno fatte con rispetto. Ora pensiamo solo ai tre punti, il resto si vedrà».

Hansi Flick, tecnico del Barcellona, parla in conferenza stampa alla vigilia del derby contro l’Espanyol in cui i blaugrana potranno vincere ufficialmente la Liga.

Flick: «Ancelotti è un gentiluomo, con il Brasile potrebbe continuare a vincere»

Che partita ti aspetti?

«E’ un derby. L’Espanyol ha fatto un ottimo lavoro nella seconda parte della stagione. Hanno due ottimi nuovi giocatori. Hanno uno stile di gioco chiaro. È importante per noi rimanere concentrati ed essere molto focalizzati sul fatto che vogliamo conquistare i tre punti.»

Pau Cubarsí cos’ha?

«Niente di grave. Non ha terminato l’allenamento, ma sta bene e giocherà.»

Preferiresti essere campione stasera [se il Real Madrid dovesse perdere, ndr] o giocartela domani? Guarderai la partita del Real?

Flick : «Non ho ancora deciso se guardare la partita. Ma siamo concentrati su noi stessi, questa è la cosa importante».

Puoi dirci come ti senti riguardo al tuo contratto che rinnovi di anno in anno?

«Non credo sia il momento di parlarne. L’ho detto spesso, voglio fare un altro anno per continuare a lavorare con il Barça. Sono molto felice. Non abbiamo ancora finito il nostro percorso. Ora devo solo aspettare».

Cosa avete in programma per la prossima stagione?

«La cosa più importante ora è giocare queste partite che mancano. Più avanti, parleremo di tutto. Devo concentrarmi sulla partita di domani e su quelle successive. Questa è la cosa importante e che ho detto alla squadra, che siamo qui per vincere. Dobbiamo rispettare l’altra squadra, il club, i nostri tifosi e non pensare ad altre cose».

Ancelotti ha confermato che sarà il prossimo allenatore del Brasile, cosa pensi del suo addio al Real Madrid?

«Ha fatto un lavoro fantastico e di successo. È un gentiluomo e uno degli allenatori più vincenti al mondo. Gli auguro tutto il meglio per il nuovo incarico. Troverà una grande squadra e potrà continuare ad avere successo lì».

Come sta Lewandowski?

Flick:«Bene, potrebbe giocare».

Ti senti responsabile del cambio allenatore del Real per le vittorie del tuo Barça?

«Non penso alle altre squadre. Tutta la mia energia è concentrata sul Barcellona».

Due anni fa ci fu un’invasione di campo dei tifosi per festeggiare il campionato nello stadio dell’Espanyol, ne avete parlato?

«Non penso sia una buona idea pensarci. Dobbiamo pensare ora solo a vincere. So cosa è successo, l’ho visto in tv. Ma per me le cose vanno fatte con rispetto verso gli avversari. Non dirò altro.»

Scriverà un libro sui suoi quattro Clasici contro il Real Madrid?

«Ho già scritto un libro e basta. Non saprei cosa rispondere. Sono molto contento per i tifosi per come abbiamo giocato contro il Real Madrid. Per 24 minuti consecutivi il Real non ha toccato palla nella nostra metà-campo. Quando ho visto quel dato, ho pensato fosse incredibile e molto positivo per noi.»