Festa scudetto Napoli e sfilata bus della squadra, tutti i particolari dell’evento

Nel corso di una conferenza stampa in Prefettura sono stati illustrati i dettagli della festa scudetto del Napoli che si svolgerà lunedì mattina. Presenti, tra gli altri, il Prefetto di Napoli Michele Di Bari, il Sindaco Gaetano Manfredi, il Questore Maurizio Agricola, il Capo di gabinetto del presidente della Regione Campania De Luca, Almerina Bove, e lo Stadium Manager della SSC NapoliGianluca Baiesi.

Prefetto di Napoli Michele Di Bari

«Dobbiamo ringraziare la squadra, l’allenatore e tutti i calciatori, la partita è stata una festa e devo dire la verità che è stata una festa di popolo, di comunità, capace di rafforzare i rapporti amicali tra le persone. Questo è stato possibile grazie al dispositivo di sicurezza che è stato applicato alla perfezione, ringrazio il Questore, il vice comandante di Carabinieri e Guardia di Finanza, nondimeno l’esercito, i vigili urbani e della Città Metropolitana. E ringrazio anche la Regione Campania col presidente De Luca.

Ho letto di qualche rapina e gesti inconsulti, ma questo rientra nell’ordinarietà di una città che ha visto i suoi cittadini protagonisti e che al 99,9% ha funzionato in maniera perfetta. L’idea di aumentare il numero di maxischermo in 53 città è stata vincente, il mio ringraziamento va alla Lega Serie A e a Dazn. Detto questo, ci accingiamo a vivere una giornata di festa che inizierà lunedì alle ore 15: insieme a Comune, Regione, forze di polizia ed altro, abbiamo pensato ad una passeggiata scoperta sul lungomare assistita da 4 maxischermi per evitare di congestionare il pubblico: villa Pignatelli, largo Sermoneta, via Partenope e piazza Sannazzaro. È previsto un dispositivo di controllo notevole, oltre 1000 agenti più 1300 steward e 400 unità della Protezione Civile messe a disposizione dalla Regione. Ci sarà la chiusura di tre stazioni per evitare deflussi convulsi, più le scuole della prima municipalità che saranno chiuse».

«Faccio un appello, manteniamo comportamenti consoni: malgrado i divieti adottati, spesso ci sono persone che superano i divieti e non è opportuno»

La scelta di fare la festa lunedì? «Fatta per motivi di ordine pubblico, garantiamo un dispositivo di sicurezza. Noi abbiamo centinaia di membri delle forze di polizia che stanno ancora lavorando, oggi è sabato e domani è domenica e naturalmente il dispositivo non può essere applicato, la forza in campo scende numericamente. La prima giornata utile era lunedì, lunedì pomeriggio perchè così si dà possibilità a tanti di partecipare».

Postazione dedicata per i giornalisti? «Ci sarà una postazione, faremo accrediti tra Prefettura e Comune di Napoli».

«Il dispositivo di sicurezza sarà allargato allo specchio d’acqua, avremo bisogno di centinaia di persone.

«Napoli è pronta agli eventi internazionali, come la America’s Cup, e trovare una squadra capace di organizzazione massima è un grande rating per cui tutto il mondo guarda Napoli. Il mondo si fida di Napoli ed è la cosa più bella che possiamo avere attraverso anche l’esperienza calcistica.

Maxischermi? «L’analisi fatta in sede di comitato ci convince che quattro schermi in quei luoghi siano sufficienti».

Come ho vissuto la serata? «Io ringrazio sempre la pubblica amministrazione che mi ha portato qui, ho scoperto odori, sapori e tratti caratteriali di una comunità che non può non lasciare tracce insensibili. La festa è stata di popolo, quando si partecipa con animo grato e con spensieratezza.»

«C’è stata sin dall’inizio completa sinergia con il Napoli affinché tutto ciò che si è realizzato si è verificato con la collaborazione, abbiamo fatto sintesi per realizzare e soddisfare le esigenze»

Il Questore di Napoli Maurizio Agricola ha precisato il percorso

«Il percorso partirà dal Molo Luise a piazza Vittoria, il pullman farà inversione. La squadra del Napoli arriverà da una imbarcazione e da lì salirà sui pullman. Ci sarà un percorso con barriera antisfondamento dal lato villa Comunale, sul marciapiede lato mare non sarà possibile sostare. I pullman torneranno indietro quando arriveranno a piazza Vittoria. La gestione dell’evento dovrebbe iniziare alle 15 ma ci saranno varchi d’accesso e d’uscita, abbiamo calcolato che può saturarsi con una presenza di 150mila persone»