Festa scudetto, più di duecento interventi dei soccorsi tra Napoli e provincia (Repubblica)

La festa per il quarto scudetto del Napoli ha avuto anche dei lati negativi. Sono state diverse, infatti, le rapine consumate e le aggressioni denunciate. Ma non solo.

Il bilancio negativo della festa scudetto del Napoli

L’edizione napoletana di Repubblica scrive per la festa del quarto scudetto:

I numeri indicano in 10 le rapine consumate, 7 le aggressioni denunciate, 4 le auto recuperate, 3 i feriti, 2 gli interventi in aiuto a persone in difficoltà, e un sequestro di armi. Il primo intervento nel quartiere di Fuorigrotta intorno alle 20, prima del fischio di inizio. All’esterno dello stadio Maradona, in corrispondenza della curva A, alcune persone hanno lanciato bottiglie in vetro, una delle quali si è infranta su un veicolo del 14 Battaglione Carabinieri Calabria. Lievi danni di carrozzeria sulla fiancata destra. Nessun ferito. A mezzanotte e 20, nel quartiere di Poggioreale, intervento in via Sambuco dove poco prima un uomo di 47 anni incensurato di Cercola aveva subìto una rapina; due individui in sella a uno scooter si erano avvicinati alla vittima, l’hanno minacciata con una pistola e si sono fatti consegnare il suo scooter, colpendola alla testa con il calcio della pistola. L’uomo è stato trasferito nell’ospedale Villa Betania dove poi è stato dimesso.

A Casalnuovo, a mezzanotte e 30, un arresto per evasione. Un ragazzo di 25 anni con il volto coperto tentava di confondersi tra la folla che era in piazza nel centro città durante i festeggiamenti, ma i carabinieri lo riconoscono e, dopo una breve colluttazione, lo bloccano e lo portano nelle camere di sicurezza della caserma in attesa di giudizio. Alle 2.30 i carabinieri a Napoli prestano soccorso a un uomo di 28 anni di Caserta che poco prima era stato aggredito per futili motivi da uno sconosciuto e colpito al volto con un coltello. Per la vittima la lesione dello zigomo. Un’ora dopo, i militari dell’Arma vengono chiamati nel pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini per una persona ferita; è un cittadino belga di 27 anni colpito con un’arma da taglio mentre si trovava a via Poerio. L’uomo è stato avvicinato da due individui in sella a uno scooter che, senza alcun apparente motivo, lo hanno colpito con un fendente alla coscia posteriore sinistra. Alle 3.40, in piazza Nazionale rinvenuti alcuni veicoli trasformati per la festa, inutilizzabili e abbandonati. In una di queste auto i militari hanno trovato una pistola scacciacani calibro 38.

Sono stati, tra Napoli e provincia, 201 gli interventi dei soccorsi nella notte durante i festeggiamenti per lo scudetto; ed è stata danneggiata la fontana di piazza Trieste e come riporta il quotidiano:

Danneggiata a piazza Trieste e Trento la fontana del Carciofo presa d’assalto dai tifosi nonostante le reti metalliche di protezione apposte dal Comune. Divelta la ringhiera in ferro che cingeva la fontana.

Non solo, anche a piazza del Gesù sono stati fermati due ragazzi:

I carabinieri hanno arrestato due ragazzi di 17 e 18 anni sorpresi mentre innescavano un grosso petardo artigianale a piazza del Gesù. I ragazzi, perquisiti, sono stati trovati in possesso di altri 6 petardi denominati Kobra per un peso complessivo di 280 grammi. Sul posto è intervenuto il personale del nucleo artificieri del comando provinciale di Napoli che ha messo in sicurezza l’area.

Tra le persone fermate, c’è un noto tiktoker:

Più di 220mila follower, 26 anni: è uno degli arresti dei carabinieri durante servizi straordinari di controllo a Napoli nel centro storico in occasione dei festeggiamenti protratti fino all’alba. Il ventiseienne, in sella a uno scooter con altri due coetanei, ha tentato di superare il varco di interdizione al traffico di via Acton. Sono intervenuti i carabinieri e lui ha abbandonato lo scooter ed è fuggito. I militari hanno inseguito il giovane che durante la corsa ha gettato nei giardini di Molosiglio una pistola. Il tiktoker è stato raggiunto e bloccato con non poche difficoltà.