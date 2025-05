Ciro Ferrara: «Se il Napoli cerca De Bruyne è una scelta di Conte»

A Dazn: «Negli ultimi anni non ricordo operazioni del genere da parte di De Laurentiis»

Dopo la brutta delusione del Napoli che porta a casa solo un pareggio contro il Genoa e si gioca quindi il bonus pareggio che aveva per le ultime tre giornate di campionato, negli studi di Dazn si discute di quello che può accadere.

Ciro Ferrara che conosce Conte: «La sta vivendo come qualsiasi allenatore che a 5 minuti dalla fine vede il risultato cambiare. Questo cambia e lo abbiamo visto dalle espressioni dei giocatori, però il destino è ancora nelle mani del Napoli e Antonio sa che non c’è bisogno di 3 punti di vantaggio per vincere lo scudetto e che questa battuta d’arresto deve saperla gestire e lui ha l’esperienza per farlo»

Il futuro di Conte? «Se il Napoli cerca un giocatore come De Bruyne, di 34 anni e con un ingaggio del genere, penso che sia una scelta di Conte. Negli ultimi anni non ricordo operazioni del genere da parte di De Laurentiis»

