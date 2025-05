Fabrizio Romano: «Osimhen sarà venduto in Arabia o in Premier League ma solo se si abbassa lo stipendio»

Su YouTube: «Il nigeriano rientrerà a Napoli dopo il prestito al Galatasaray, ma il suo futuro è lontano dalla maglia azzurra. Ha una clausola»

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, ha pubblicato un video sul proprio canale YouTube riguardante alcuni dei temi più importanti che contraddistingueranno la prossima finestra di calciomercato. Tra gli argomenti trattati Romano ha parlato anche di Victor Osimhen, il quale futuro sembrerebbe essere destinato tra l’Arabia e la Premier League.

Fabrizio Romano su Osimhen: «Sembra destinato ad andare in Arabia, in Premier solo se si riduce lo stipendio»

«Osimhen non rimarrà al Galatasaray, e al termine della stagione farà ritorno a Napoli. Il rapporto tra il nigeriano e il club partenopeo però è ormai concluso e quest’estate l’attaccante verrà ceduto definitivamente. De Laurentiis è stato chiaro, Osimhen ha un valore da oltre 70 milioni di euro a causa della clausola presente nel suo contratto e il Napoli non intende fare sconti. L’attaccante piace in Arabia dove sarebbe potuto andare già nella scorsa estate se solo il Napoli avesse trovato l’accordo per il cartellino con l’Al-Ahli. Il futuro del nigeriano sembrerebbe proprio nella Saudi League. Osimhen ha anche molte richieste provenienti dalla Premier League ma, per rendere possibile il trasferimento in Inghilterra, il centravanti dovrebbe prima ridursi lo stipendio. I 12 milioni che percepisce rendono Osimhen impossibile per qualsiasi club».

Anche la Juventus sull’attaccante del Napoli

Sul proprio video Fabrizio Romano rivela anche l’interesse della Juventus per Osimhen. Ma al momento sembrerebbe essere la squadra meno quotata per prelevare l’attaccante dal Napoli. Va inoltre ricordato che la clausola dell’attaccante dal valore di 75 milioni è valida solo per l’estero. In Italia, chiunque voglia provare ad assicurarsi le prestazioni del nigeriano dovrà trattare direttamente con il club partenopeo.

