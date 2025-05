La clausola da 75 milioni è valida solo per l’estero, Victor non può andare in Italia. Ma il club bianconero ci starebbe provando lo stesso

Dove andrà Osimhen? Per il Corsport la Juve offre 85 milioni, l’Arabia Saudita 35 a stagione

Il Corriere dello Sport spara Osimhen alla Juventus. Il nigeriano ha una clausola da 75 milioni, non valida per l’estero. Ma la Juve ne offrirebbe ugualmente 85. L’Arabia Saudita invece ha pronta l’offerta di uno stipendio da 30-35 milioni l’anno.

Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini e Giorgio Marota:

In attesa di conquistare lo scettro dei cannonieri di Turchia con il Galatasary, Victor Osimhen s’è preso quello di re del mercato: ora è ufficialmente l’attaccante dei due mondi. Lo vogliono in Arabia Saudita e anche in Italia, l’unico paese in cui non è valida la clausola rescissoria da 75 milioni di euro inserita nel suo contratto con il Napoli fino al 2026.

L’Al-Hilal ha pronta la mega-offerta per Osimhen

Ma Cristiano Giuntoli, l’uomo che nel 2020 gli offrì uno smoking azzurro ricevendo in cambio lo scudetto 2023, sta provando a portarlo anche alla Juventus ed è pronto a investire 85 milioni di euro tra base fissa e bonus. Dieci in più di quelli necessari con l’escape: Napoli avvertito. Sia chiaro: se rispetto ai club esteri l’unico consenso necessario all’operazione è quello di Osi, tecnicamente il titolare del diritto allo svincolo dietro versamento della somma, nel caso delle società italiane è il Napoli a comandare il gioco. La clausola non è valida e dunque spetta a De Laurentiis decidere se accettare o meno l’offerta.

Una stella che l’Al-Hilal vorrebbe portare in Saudi. E qui si apre un altro fronte: per convincerlo a trasferirsi a Riyad, dove tra l’altro ritroverebbe il suo amico Koulibaly, è pronto a offrirgli un ingaggio stratosferico, da 30-35 milioni a stagione. Una proposta indecente che Osi, ovviamente, sta valutando molto seriamente.

