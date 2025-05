Dietologi e nutrizionisti napoletani, restate pure chiusi: i chili li perdiamo guardando una partita a settimana

Vinciamo ancora. Difendendo come gli ultimi giapponesi rimasti senza maglia di McTominay a Via Toledo

Jack di cazzimma pura all’angolo di Falcone.

Uno a zero. Sempre lui come a Torino due anni fa.

Sempre lui, il nostro ciondolo di diamanti.

Politano regala un corner. Gaspar colpisce la traversa, Spinazzola spazza.

AnsiaScott lancia Jack, che calcia fuori di un pelo falciato da Gaspar. Potrebbe essere rigore ma non piangiamo, resistiamo.

Fine primo tempo

Sintesi: Dietologi e Nutrizionisti napoletani restate pure chiusi, tanto i chili li perdiamo guardando una partita a settimana.

Ripresa.

Gianpaolo mette gente nuova; noi stiamo già con la testa a Capodichino e, pensando che sia troppo bello, ci viene la tremarella.

Alex Magnoooo la alza sulla traversa. Lobotka esce. Gilmour entra ed è una riserva spettacolare.

Loro spingono, noi stringiamo denti e anima. Ci provano, ma siamo incudine che tiene un martello di gomma.

Entrano Billing e Ngonge. Il tempo di calpestarci i piedi due volte davanti alla.porta e finisce.

Vinciamo ancora, con un modulo diverso. Vinciamo ancora. Difendendo come gli ultimi giapponesi rimasti senza maglia di McTominay a Via Toledo.

Olivera centrale, Spinazzola in apnea, Amir Beckenbauer, Billing buttafuori in una festa a sorpresa: quella che Conte sta organizzando per tutta Italia.

Meno tre giornate da attendere abbracciati, su un ramo, per capovolgerlo ancora una volta.