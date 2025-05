Di Marzio: «Conte non ha preso accordi con altri club (Juve), cruciale l’incontro con De Laurentiis»

A Sky: «È stato sondato da altri club, tra cui la Juventus, ma non ha voluto parlare con altri club per rispetto e correttezza nei confronti del Napoli con cui ha un contratto»

Si è parlato tanto, tantissimi in questi giorni del futuro di Antonio Conte che sembra non essere al Napoli. Tante le voci anche sul suo possibile approdo alla Juventus che vede in lui l’uomo giusto per poter ricostruire, così come ha fatto il Napoli.

Da piazza del Plebiscito per Sky Sport, Gianluca di Marzio ha fatto il punto sulla situazione:

«Sarà cruciale l’incontrò con il presidente De Laurentiis previsto nel prossimi giorni. Antonio Conte è stato sondato da altri club, tra cui la Juventus, ma non ha voluto parlare con altri club per rispetto e correttezza nei confronti del Napoli con cui ha un contratto e del presidente De Laurentiis e del direttore sportivo Manna. parlerà con la dirigenza per capire se ci sono i presupposti per continuare insieme a livello di prospettive di mercato, di struttura che vorrà ancora migliorare, quindi sarà decisivo questo incontro»

