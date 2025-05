Di Lorenzo: «Conte mi ha convinto a restare dandomi fiducia. Se resta? Non entro in questi discorsi»

A Raidue: «Mi ha detto che aveva bisogno di me per riportare il Napoli in alto. Il suo futuro sono dinamiche sue e del presidente»

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Rai 2 direttamente dal pullman della festa degli azzurri, durante le celebrazioni del quarto scudetto della storia partenopea. A seguire le sue principali parole.

Le parole di Di Lorenzo

«Un’emozione incredibile vincere uno scudetto, figuriamoci due. Queste cose ti rimangono addosso per sempre. Quando uno inizia a giocare, vive per vincere trofei del genere e per regalare emozioni alla propria gente. Vedere tutte queste persone è qualcosa di indescrivibile. Conte mi ha convinto a restare? Ho avuto delle chiamate con lui e subito mi ha dato fiducia, mi ha detto che aveva bisogno di me per riportare il Napoli in alto. Passati questi dieci mesi posso tranquillamente dire che tutti avevamo bisogno di lui. Un allenatore forte, è il numero uno. Se resta? Sono dinamiche sue e del presidente, non entro in questi discorsi. Adesso ci divertiamo, godiamo e festeggiamo perché è stato un campionato difficile ma meritiamo il trionfo».

Leggi anche: De Laurentiis di fatto annuncia De Bruyne: «Lui a Napoli? Probabilmente sì. Ha comprato una villa qui»

«Ci sono stati tanti momenti decisivi ma tra tutti direi sicuramente la partita in casa con l’Inter. Lì abbiamo capito che potevamo lottare e vincere qualcosa di importante. Critiche? Ci saranno sempre anche per avere un capro espiatorio ma io sono andato avanti per la mia strada e ora mi godo queste emozioni incredibili. Oggi sono tutti belli scatenati, alla base delle grandi vittorie c’è un grande gruppo. Persone che si vogliono bene. Abbiamo lavorato duramente con le idee del mister, i frutti di questi sacrifici ci hanno portato qui. Nazionale? Avremo due partite importanti, ma ora pensiamo prima a festeggiare».