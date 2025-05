De Siervo: «Spareggio tra Napoli e Inter a Milano? Non possiamo escludere nulla, ci sono delle regole»

ancano due giornate alla fine del campionato. il Napoli ha un punto di vantaggio sull’Inter. Per arrivare allo spareggio dovrebbe accadere che il Napoli ne perdesse una e l’Inter ne pareggiasse un’altra. Possibile. Anche se poco probabile. Ma nel calcio, come sappiamo, tutto può accadere. Si sta discutendo nella Lega Serie A in merito all’ultima giornata di campionato, che potrebbe (o meno) decretare la vittoria dello scudetto a Napoli o Inter. Lunedì, in base ai risultati del prossimo turno, ci sarà la decisione definitiva. Solo il tricolore del Napoli a Parma eviterebbe gli anticipi di Napoli- Cagliari e Como-Inter a giovedì 22.

Si parla dunque di possibilità spareggio, sul tema Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport:

«Siamo a 180 minuti dalla fine della stagione, in cui tutto è ancora in bilico. Spareggio? Una possibilità remota, verrà programmata poi. Viviamoci quest’ultimo periodo, faccio un in bocca al lupo».

Possiamo escludere che, in caso di spareggio, si giocherò a Milano? «Non possiamo escludere nulla, ci sono delle regole scritte e cercheremo di rispettarle. Sono in atto delle considerazioni anche per quanto riguarda l’ordine pubblico. Una cosa come questa è successa una volta sola in cento anni, per cui bisognerà fare delle riflessioni di carattere operativo. Saranno fatte lunedì mattina»