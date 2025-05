Lo spareggio scudetto (per ora) è lontano, ma fissare la data non sarebbe semplice

Mancano due giornate alla fine del campionato. il Napoli ha un punto di vantaggio sull’Inter. Per arrivare allo spareggio dovrebbe accadere che il Napoli ne perdesse una e l’Inter ne pareggiasse un’altra. Possibile. Anche se poco probabile. Ma nel calcio, come sappiamo, tutto può accadere.

È arduo stabilire in anticipo la data dell’eventuale spareggio scudetto. È complesso anche fissare la data dell’ultima giornata di campionato. È il motivo per cui ieri la Lega Serie A ha preferito lasciare tutto com’era. Partite in contemporanea domenica per la 37esima giornata (si gioca alle 20.45) e ultima giornata che per il momento è rimasta nel week-end successivo. Anche se, in caso di spareggio scudetto, si porrebbe il problema che l’Inter sabato 31 maggio dovrà giocare la finale di Champions.

La data dello spareggio?

Scrive la Gazzetta a proposito della data dell’eventuale spareggio:

Facile? Per niente, perché ci sono vari paletti da rispettare e pareri divergenti tra le società (Napoli e Inter) oltre all’obbligo di giocare in contemporanea per le società in corsa per lo stesso obiettivo.

Un problema alla volta. Il primo problema sarà fissare la data dell’ultima giornata.

L’ipotesi sul tavolo è che le sfide della 38a si disputino come da programma nel week end. Napoli-Cagliari e Como-Inter sabato e le altre il giorno dopo. Sempre che il Cagliari sia salvo, altrimenti… contemporaneità.

Lo ha confermato ieri il presidente della Lega, Ezio Simonelli. Cosa comporta questo? Un rischio grosso ovvero che non ci sarebbe altro spazio per un eventuale spareggio se non martedì 27. Ovvero a quattro giorni dalla finale di Champions che i nerazzurri giocheranno sabato 31 a Monaco contro il Psg. Per il club di viale della Liberazione è un’ipotesi impensabile.

C’è un’altra: anticipare a giovedì 22 Napoli-Cagliari e Como-Inter (solo quelle se il Cagliari sarà salvo) e prevedere per domenica 25 lo spareggio. Dove? Da regolamento sarebbe a San Siro, ma è quasi scontato che per motivi di ordine pubblico si disputi all’Olimpico di Roma.