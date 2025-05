De Luca: «Bravura e capacità di Conte, nessuno avrebbe immaginato il Napoli come principale aspirante alla vittoria finale»

Festa scudetto, da Comune e Regione quasi un milione di euro. Scudetto che il Napoli non ha ancora vinto.

È tutto un equilibrio sopra la follia, cantava quel tale di Zocca. Alla fine li capiamo i tifosi delle altre squadre che ci sfottono alla prima occasione. Speriamo che l’occasione non sia venerdì sera perché non sapremmo dove andare a nasconderci. La partita, Napoli-Cagliari, sembra quasi una fastidiosa appendice. Il clou è altrove. È alla festa che De Laurentiis starebbe organizzando per la serata. All’imprescindibile autobus scoperto, anzi agli imprescindibili autobus scoperti perché sono due, senza cui pare che lo scudetto possa essere revocato.

Festa scudetto, la battaglia dei comunicati e degli stanziamenti

Non solo. Regione Campania e Comune di Napoli si sono sfidati in una singolare tenzone a chi offriva di più per questa ipotetica festa. La Regione di Vincenzo De Luca delibera 450mila euro. E li annuncia col seguente comunicato:

a Giunta Regionale, nella riunione di oggi, ha deliberato di sostenere la realizzazione dei festeggiamenti che si terranno nell’auspicata ipotesi di vittoria del campionato da parte della squadra del Napoli. La Regione ha stanziato un importo massimo di euro 450.000 per la realizzazione in sicurezza della sfilata della squadra, secondo le indicazioni della Prefettura e della Questura, che prevedono la installazione di circa 2,4 km di transenne antiribaltamento e l’assistenza di circa mille unità di supporto alla sicurezza. Saranno anche impegnati circa 400 volontari della Protezione Civile Regionale.

In occasione della partita che si terrà venerdì prossimo allo stadio Maradona, la Regione contribuirà alle spese per la sicurezza e la logistica e per la produzione artistica dell’evento anche in considerazione della promozione dei valori dello sport e dell’immagine della Regione, a livello nazionale e internazionale.

A questo punto, il Comune del sindaco Gaetano Manfredi si sente punto sul vivo e deve mettersi “a’ copp” (da sopra). E quindi di euro ne stanzia 500mila. Venghino signori venghino. Mezzo milione di euro per tre maxischermi e gli ormai celebri bus turistici. Anche qui segue comunicato:

“Su disposizione del sindaco Gaetano Manfredi, il Comune garantirà l’allestimento nella serata di venerdì 23 maggio di tre maxischermi per assistere alla partita Napoli-Cagliari, posizionati in Piazza Plebiscito, Piazza Mercato e Piazza Giovanni XXIII° a Scampia. È stata inoltre approvata nella Giunta riunitasi ieri, su proposta del Sindaco, la delibera che stabilisce la co-organizzazione in collaborazione con la Società Sportiva Calcio Napoli dei festeggiamenti in occasione della possibile vittoria del Campionato di Serie A della squadra di calcio cittadina, su via Caracciolo, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Sannazzaro e piazza Vittoria. La delibera prevede di co-organizzare in data in via di determinazione in sede di comitato presso la Prefettura con la Società Sportiva Calcio Napoli, un carosello sul lungomare Caracciolo con n. 2 bus scoperti, su cui viaggerà la squadra; la Società Sportiva Calcio Napoli garantirà la realizzazione di un circuito lungo via Caracciolo, nel tratto compreso tra I’incrocio con via Sannazzaro e piazza Vittoria, mediante transennamento anti-ribaltamento di circa 2,5 Km per I’attraversamento di 2 bus che trasporteranno la squadra di calcio, nonché, nell’ambito della gestione della safety e security dell’intero evento, la messa a disposizione delle unità di stewarding che verranno richieste dagli organi competenti e la trasmissione in diretta della sfilata sui maxi-schermi installati dall’Amministrazione comunale; il Comune si impegna a realizzare un’area per l’accoglienza del pubblico, a ridosso del circuito, con I’obiettivo di garantire la massima partecipazione possibile della cittadinanza ai festeggiamenti in piena sicurezza, garantire il servizio di gestione integrata della safety e security dei festeggiamenti, che si svolgeranno su via Caracciolo nel tratto compreso tra I’incrocio con via Sannazzaro e piazza Vittoria; verrà infine garantito il posizionamento nelle aree circostanti il lungomare Caracciolo di 4 maxi-schermi (Piazza Sannazzaro, Via Partenope, Via San Pasquale e Largo Sermoneta) dove il pubblico, che non riuscirà ad accedere all’area dedicata, potrà assistere alla sfilata; L’importo complessivo stanziato dall’Amministrazione Comunale – tra maxischermi e co-organizzazione della sfilata – è di circa 500 mila euro”.