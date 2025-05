Il Corsport: il presidente è pronto a sferrare due colpi del calibro di De Bruyne e David (per cominciare), per trattenere il tecnico

De Laurentiis sta facendo di tutto per convincere Conte: 200 milioni più le strutture per il Napoli

Il Corriere dello Sport, con Fabio Mandarini, scrive del pressing che il presidente del Napoli starebbe attuando per trattenere a Napoli Antonio Conte fresco vincitore dello scudetto.

Scrive il Corsport:

La più grande forza scesa in campo, però, è stato Adl: è lui ad aver riaperto il tavolo con il tecnico campione d’Italia, dopo la profonda frattura creata a gennaio dalle strategie intraprese dal club sul mercato, fornendo ogni tipo di garanzia possibile sull’enorme ambizione del club e sulla portata degli investimenti. Sono pronti 200 milioni per costruire un Napoli ancora più forte e soprattutto per competere ai massimi livelli in Italia e in Champions: il ds Manna, fondamentale come un anno fa nel lavoro di tessitura dietro le quinte, s’è già mosso in largo anticipo ed è pronto a sferrare due colpi del calibro di De Bruyne e David (per cominciare). Senza dimenticare le strutture, sia chiaro, elementi chiave per una squadra vincente: dal centro sportivo ai campi. Insomma: il presidente ha assicurato ogni sforzo per migliorare sempre più il Napoli.

Conte e De Laurentiis hanno preso tempo, ma Conte andrà alla Juve e Allegri al Napoli (Bargiggia)

Dopo l’incontro di oggi tra il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis e l’allenatore del quarto scudetto, Antonio Conte, era apparso che la situazione fosse rientrata. Sky aveva parlato di dubbi, spiegando che il tecnico salentino aveva chiesto ancora 48 ore per decidere se restare o lasciare. Del resto accanto a lui, il mondo di Conte, tutti vogliono restare a Napoli. La moglie. La figlia. Oriali. Il vice Stellini. Oltre a qualche calciatore di peso come Lukaku e Di Lorenzo. Nessuno del suo entourage comprende la decisione di lasciare la città che in questo momento lo adora e dove tutti e quattro si trovano a meraviglia. Ed è comunque dura imporre, soprattutto ai tuoi cari, l’ennesimo trasloco magari controvoglia.

Secondo l’esperto di mercato Paolo Bargiggia invece la situazione è già definita:

“Conte lascerà il Napoli per andare alla Juventus nonostante l’incontro di oggi con De Laurentiis. Le 48 ore di tempo prese sono utili ad entrambi per ragioni diverse ma non dovrebbero spostare la sostanza delle cose. Anche il rilancio economico del patron del Napoli fa parte di uno spartito con un finale già previsto: Conte alla Juve e Allegri al Napoli”.