De Laurentiis non ha ripetuto l’errore Spalletti e ha alzato l’asticella delle ambizioni (Repubblica)

Repubblica Napoli, con Marco Azzi, commenta le ultime ore vissute nel Calcio Napoli con il pressing di De Laurentiis che ha convinto Antonio Conte a rimanere allenatore degli azzurri.

Scrive Repubblica:

Il progetto non si ferma e Aurelio De Laurentiis ha dimostrato con i fatti che l’asticella delle ambizioni resterà anche nel futuro prossimo molto alta, convincendo il tecnico leccese a difendere il titolo appena conquistato. Non si è ripetuto dunque il grave errore di due anni fa, quando il presidente rispose con una gelida “pec” al malumore di Luciano Spalletti, accompagnandolo di fatto alla porta. Questa volta infatti il divorzio è stato evitato e diventa di conseguenza concreta la possibilità di aprire un ciclo, che dovrà avere come principale obiettivo un percorso competitivo pure in Champions League.

De Laurentiis e i piani ambiziosi per il centenario del Napoli

Conte e la moglie partiranno oggi pomeriggio con un volo di linea da Capodichino per Torino, dove hanno casa. Ma non per ricongiungersi alla Juventus, che fino all’ultimo ha sperato di poter strappare al Napoli il condottiero del quarto scudetto. De Laurentiis ha fiutato però il pericolo e stavolta si è mosso con grande abilità, toccando le corde giuste per evitare il divorzio con il tecnico leccese. Farlo sentire in famiglia è stata la prima mossa, poi sono arrivate pure le garanzie per il futuro azzurro, che continuerà a essere ambizioso. Importante il budget che sarà stanziato sul mercato estivo, dopo il flop di quello di gennaio che aveva rischiato di vanificare la cavalcata tricolore. La squadra sarà rinforzata con almeno 7-8 colpi per essere competitiva su tutti i fronti: Champions League, campionato, Supercoppa Italiana e Coppa Italia, nella lunga stagione che si concluderà il 1 agosto 2026 con i festeggiamenti per il centenario del club. Il bello deve quindi ancora venire.