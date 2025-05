De Bruyne al Napoli, era da Ronaldo che in Italia non arrivava un fuoriclasse così (Repubblica)

De Bruyne al Napoli. Il quasi annuncio di ieri di Aurelio De Laurentiis ha ovviamente scosso l’ambiente italiano del calcio. Sarebbe un colpo d’autore. Anche se il belga ha quasi 34 anni e il Manchester City non ne ha voluto sapere di rinnovargli il contratto. Repubblica, con Emanuele Gamba, gli dedica un ritratto. Ricorda che è inarrivabile nell’arte del passaggio.

Scrive Repubblica:

Siamo sempre nell’ambito dei fuoriclasse al tramonto, ci mancherebbe, ma era dai tempi di Cristiano Ronaldo che la serie A non includeva un giocatore di così alto livello, di tale popolarità, di tanto elevata e cristallina qualità.

È cotto, KDB? È bollito? È consunto, a 34 anni da compiere il mese prossimo? Ancora no, benché nelle ultime due stagioni i problemi ai bicipiti lo abbiano fatto dannare: dopo l’ultimo infortunio è però rientrato con una certa spigliattezza e la seconda parte della stagione con il City è stata buona e lui è sembrato fresco, di gambe e pure di testa.

Se non è mai stato il numero uno assoluto è perché non spicca clamorosamente in un fondamentale che lo contraddistingua: il suo bagaglio tecnico è piuttosto una somma di eccellenze, sa fare tutto benissimo, con un piede o con l’altro e in ogni zona del campo. È stato mediano, regista, mezzala, esterno, trequartista, ala, rifinitore, fantasista e persino centravanti

In verità De Bruyne ha una dote con pochi riscontri nella storia del calcio, ma così raffinata ed essenziale che può risultare invisibile agli occhi. L’arte del passaggio la padroneggia come pochi. (…) E se ogni calciatore sogna di segnare un gol dopo aver dribblato mezza squadra, lui ha sempre confessato che il godimento assoluto è infilare un pallone in un’area intasata di difensori per farlo arrivare all’unico compagno.

De Laurentiis di fatto annuncia De Bruyne: «Lui a Napoli? Probabilmente sì. Ha comprato una villa qui»

Intervistato dalla Rai nel corso della festa, Aurelio De Laurentiis ha parlato anche di Kevin De Bruyne, di fatto lo ha annunciato.

«Se arriva De Bruyne? Probabilmente sì, so che ha comprato una bellissima villa. Stamattina mi sono collegato in video con lui, la moglie, il bellissimo figlio di nove anni. È stata una straordinaria visione. Un triplete. Nero su bianco? No. Noi siamo seri, ancora non c’è nulla nero su bianco. Non si danno mai notizie che tali non sono».

Il futuro?

«I tifosi devono stare tranquilli, nel futuro ci sarà sempre un Napoli che avrà la capacità di dire la sua. Quando sono arrivato, i bambini tifavano Juventus, Inter, Milan, no Napoli. Ora i bambini tifano Napoli».

Il futuro di Conte.

«Gli allenatori hanno un contratto. Se vogliono rimanere, siamo felicissimi di continuare con loro questo meraviglioso percorso».

«Vanno fatti i complimenti alle istituzioni che hanno organizzato tutto questo in pochissimi giorni, nessuno aveva la certezza che avremmo vinto. Un titolo per questa festa? Azzurro vincente».

«I conti devono essere sempre in odine, in ogni attività».