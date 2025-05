De Bruyne ha detto sì al Napoli, ora De Laurentiis deve decidere se accettare le sue richieste (Sky)

Da piazza del Plebiscito per Sky Sport, Gianluca di Marzio ha fatto il punto sulla situazione del mercato in casa Napoli in riferimento a Kevin De Bruyne:

«Forse complice anche questa atmosfera che si respira in questi giorni, De Bruyne ha sciolto tutte le riserve sorpattutto quelle familiari ed era quello il nodo, l’ostacolo. Adesso si entra nel vivo della trattativa economica, si parla di dettagli economici, di richieste, di quello che il Napoli gli offre. Non c’è ancora l’intesa totale, il pallino è in mano al presidente De Laurentiis che deve decidere se accettare le richieste del calciatore per farne il primo acquisto di un nuovo Napoli»

De Bruyne ha trovato casa a Napoli e potrebbe acquistarla. Ma non è ancora fatta (Corsport)

La casa è uno degli elementi da sempre fondamentale nel calciomercato. Come il gradimento delle moglie o la ricerca della scuola per i figli. E almeno questo tassello pare risolto, almeno così scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini. De Bruyne la casa non solo l’ha trovata ma potrebbe persino acquistarla. La bozza di contratto è pronta, con un’offerta di stipendio alla Osimhen. Resiste però la concorrenza di altre squadre, a partire dal Liverpool. A breve, De Bruyne (34 anni, il City non gli ha voluto rinnovare il contratto) scioglierà la riserva.