Curva Nord Inter, 9 anni per Beretta per l’omicidio di Bellocco

Mentre l’Inter è impegnata, sul campo, a cercare di sorpassare al fotofinish il Napoli nella lotta scudetto che si deciderà questa sera, arrivano importanti novità riguardanti l’omicidio di Antonio Bellocco. Il tutto fa parte del caos che ha riguardato la Curva Nord interista con diversi casi legati alla criminalità organizzata e che hanno portato ad alcuni scandali venuti alla luce negli ultimi anni.

Curva Nord Inter, condannato Beretta

A seguire quanto si legge dalla nota dell’ANSA diramata questo pomeriggio.

“Il pm della Dda di Milano Paolo Storari ha chiesto una condanna a 9 anni di reclusione per Andrea Beretta, ex capo della Curva Nord interista e ora collaboratore di giustizia, imputato per aver ucciso a settembre Antonio Bellocco, anche lui nel direttivo ultrà nerazzurro e rampollo del clan di ‘ndrangheta, e per associazione a delinquere con aggravante mafiosa. Nel processo abbreviato con più filoni sulle curve di San Siro, la Procura ha chiesto anche 8 anni per Marco Ferdico, anche lui tra i leader del direttivo della Nord prima degli arresti dello scorso settembre”.

Intanto anche la Lega serie A, tramite l’avvocato Salvatore Pino, ha chiesto un risarcimento danni a carico degli ultras delle curve interiste e milanista. Lo riferisce Sportmediaset.

“La richiesta, anche di immagine, è di 475mila euro a carico degli ultras delle curve interista e milanista, imputati nel processo abbreviato a Milano, scaturito dalla maxi operazione di Polizia e Gdf dello scorso settembre, che aveva portato a 19 arresti. Davanti alla gup Rossana Mongiardo, gli avvocati della Lega Serie A, parte civile, in particolare, hanno chiesto 250mila euro di danni agli ultrà della Curva Nord interista, tra cui l’ex capo Andrea Beretta, 20mila euro ad un imputato legato, per l’accusa, alla ‘ndrangheta, e altri 5mila euro a Beretta e all’altro ex leader del direttivo della Nord, Marco Ferdico. In più, sono stati chiesti 200mila euro agli ultras della Curva Sud rossonera, che aveva come capo Luca Lucci. Infine, anche richieste provvisionali di risarcimento da 85mila euro”.