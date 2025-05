«Conte è il più presuntuoso con le parole, ma umile con i fatti. Non sbaglia mai nelle dichiarazioni» (Massimo Mauro)

L’ex calciatore del Napoli Massimo Mauro, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato del quarto scudetto vinto dagli azzurri elogiando la gestione di Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis.

Mauro: «Conte e De Laurentiis hanno confermato la promessa che Napoli è un punto d’arrivo»

Mauro ha dichiarato:

«Sono stati bravissimi tutti, la società ed il tecnico hanno fatto un lavoro bellissimo e difficilissimo. La storia insegna che, dopo gli scudetti, l’anno seguente è sempre complicato. Bisogna confermarsi a questi livelli, Conte e De Laurentiis so cosa vogliono: che il Napoli si confermi. Non sarà facile perché Juve e Milan vorranno riscattarsi. L’anno prossimo sarà bellissimo vedere il Napoli giocare da vincitore. Quando c’è un condottiero che riesce a farsi seguire è tutto più facile. Nessuno deve pensare che Napoli è un punto di partenza, ma un punto d’arrivo. Chi arriva a Napoli non vuole più andare via. La vera bellezza è questa: hanno confermato la promessa che Napoli è un punto d’arrivo. Una grande responsabilità. Ho fatto gli elogi a Di Lorenzo, il numero 10 del Napoli di Spalletti. L’anno scorso era irriconoscibile, quest’anno è tornato come quello di Spalletti. Conte è il più presuntuoso con le parole, ma umile con i fatti. Sempre motivatore in qualsiasi dichiarazione, non sbaglia mai. Per questo riesce a convincere. Avere un allenatore così significa che hai sempre un grande stimolo».

Da Sky Sport Massimo Ugolini racconta i piani per il Napoli del futuro:

L’obiettivo è costruire un Napoli ancora più forte dopo che De Laurentiis e Conte hanno ripreso i contatti, hanno fatto collimare le propri visioni con un budget cospicuo attorno ai 150 milioni, e il piano di acquistare 6-8 i giocatori per rinforzare la rosa. Ovviamente poi bisognerà capire eventuali cessioni e regolarsi anche sui prestiti in giro per l’Europa che torneranno, da Cajuste a Lindström. il biglietto da visita è Kevin De Bruyne primo tassello di un mosaico che vuole raccontare un Napoli sempre più forte. Servirà un altro attaccante con caratteristiche simili a Lukaku, due esterni offesivi, almeno un esterno di difesa, un centrale al posto di Rafa Marin. A centrocampo probabilmente sarà riscattato Billing.