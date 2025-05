De Bruyne è la carta giusta per cominciare. Sarà probabilmente riscattato Billing. Serve un attaccante simil Lukaku, due esterni d'attacco

Conte ha 150 milioni per il mercato e rosa pronta per Dimaro: arriveranno 6-8 giocatori (Sky Sport)

Da Sky Sport Massimo Ugolini racconta i piani per il Napoli del futuro:

L’obiettivo è costruire un Napoli ancora più forte dopo che De Laurentiis e Conte hanno ripreso i contatti, hanno fatto collimare le propri visioni con un budget cospicuo attorno ai 150 milioni, e il piano di acquistare 6-8 i giocatori per rinforzare la rosa. Ovviamente poi bisognerà capire eventuali cessioni e regolarsi anche sui prestiti in giro per l’Europa che torneranno, da Cajuste a Lindström. il biglietto da visita è Kevin De Bruyne primo tassello di un mosaico che vuole raccontare un Napoli sempre più forte. Servirà un altro attaccante con caratteristiche simili a Lukaku, due esterni offesivi, almeno un esterno di difesa, un centrale al posto di Rafa Marin. A centrocampo probabilmente sarà riscattato Billing.

Conte è tornato a Torino, De Laurentiis è a Ischia

Conte è tornato a Torino, De Laurentiis è a Ischia, i due sono comunque a stretto contatto. Il Napoli si è risvegliato col sorriso sulle labbra, sono state appianate frizioni che avevano raffreddato i rapporti negli ultimi mesi, ieri si è svolta la cena che ha sancito la permanenza di Conte a Napoli. Il tecnico ha avuto garanzie importante da parte di De Laurentiis, ovviamente De Bruyne è la carta giusta per cominciare col piede giustissimo questa nuova avventura. Sarà mercato con tempi molto rapidi per consentire a Conte di cominciare a lavorare da Dimaro con una rosa ben formata e definita.