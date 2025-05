Conte piace alla Juventus, non lo sanno solo le mura della Continassa, e De Laurentiis non ha mai nascosto di avere in enorme simpatia Allegri

Conte e De Laurentiis, si va verso la scissione della coppia di fatto (La Stampa)

La Stampa di Torino, con Andrea D’Amico, scrive di Conte e De Laurentiis, dell’addio ormai prossimo (è questione di ore, il tempo che passi la festa di oggi e l’incontro dal Papa di domani) e del successore con Massimiliano Allegri netto favorito.

Scrive La Stampa:

Molte cose sono state dette (da Conte), altre sono state embargate nel silenzio (di De Laurentiis), però dopo aver vissuto felici e contenti, anche se non sempre con contatti quotidiani improvvisamente sospesi, si sta procedendo alla scissione della coppia di fatto: Conte piace alla Juventus, non lo sanno solo le mura della Continassa, e De Laurentiis, che un erede deve trovarlo, non ha mai nascosto di avere in enorme simpatia Massimiliano Allegri, cinque scudetti e due finali di Champions offerti alla Vecchia Signora subentrando proprio al collega leccese entrato in conflitto con la propria casa madre. Le storie a volte si ripetono e stavolta può succedere, anche se il mercato insegna ad andar cauti, ad attendere con prudenza, a verificare che esistano le condizioni per l’una e per l’altra ipotesi: però Conte sembra decisamente distante da Castel Volturno, dunque dal Napoli e da De Laurentiis.

Ugolini: «Tante le divergenze tra Conte e De Laurentiis». Caressa: «Conte vicino alla Juventus»

Massimo Ugolini a Sky Sport:

«Domani la parata alle 15, attese 150mila persone, quattro maxi-schermi. Non tutti potranno arrivare.

Caressa: domani autobus, poi il Papa e mercoledì?

«Fumata abbastanza nera, le distanze restano, le sensazioni e i rumors portano a una separazione. Poi i due si incontreranno, i rapporti familiari sono stretti, veri, intimi. Conte presenterà un progetto ma abbiamo capito che ci sono tante divergenze su tanti punti che dovrebbero portare una separazione. È scottato dalla vicenda Kvaratskhelia, non tanto dalla cessione quanto da quel che è accaduto dopo, il mercato che non ha soddisfatto le attese. Okafor ha giocato 37 minuti».

«Massimiliano Allegri, dovrebbe essere lui il nome di Conte. Conte presenterà comunque il progetto. Allegri, dovrebbero chiudere in tempi brevi. Sondaggi profondo anche da altri club, anche il Milan».

Caressa ricorda che Conte è dato alla Juventus.