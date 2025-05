Buongiorno: «Sto provando a recuperare, vedremo. Non dobbiamo dare spazio a sensazioni negative»

Buongiorno: «Sto provando a recuperare, vedremo. Non dobbiamo dare spazio a emozioni negative»

Buongiorno in esclusiva a Radio Crc: «Napoli-Cagliari? Arriveremo carichi e faremo di tutto per vincere. Il pallone in queste gare non deve mai scottare: dobbiamo avere voglia di dare tutto. Le mie condizioni? Sto meglio, sto provando a recuperare e vedremo come andrà. Il mio bilancio personale di quest’anno è positivo: ho scoperto una Napoli molto passionale»

Il calciatore del Napoli, Alessandro Buongiorno, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Radio Crc.

Di seguito le sue parole:

«Dobbiamo crederci, manca l’ultimo tassello: sarebbe la ciliegina sulla torta, il coronamento di una stagione importante e positiva. Non abbiamo mai mollato e adesso manca l’ultimo mattoncino da mettere.

Le mie condizioni? Sto meglio, sto provando a recuperare e vedremo come andrà.

Parma-Napoli? Nessuna partita è facile, ancora meno se giochi in trasferta: questo campionato lo ha dimostrato, ogni gara è stata una battaglia. Potevamo fare qualcosa di più in fase offensiva, ma anche l’Inter ha pareggiato a Parma. Adesso abbiamo l’ultima e non dobbiamo sbagliare.

Il pallone non deve scottare, le sensazioni di queste partite devono essere positive. Dobbiamo avere voglia di fare e di dare tutto per riuscire a conquistare “questa cosa”. Non dobbiamo dare spazio ad emozioni negative che ci possono frenare, ma pensare sempre positivo.

Buongiorno e l’importanza dei tifosi e dell’atteggiamento della squadra

«La vicinanza dei tifosi è importantissima per noi: ci sono stati vicini fin dall’inizio, sentiamo la loro passione ed il loro attaccamento. Siamo sicuri che ci sosterranno anche durante la sfida di Cagliari: siamo contenti di questa passione verso la maglia.

Cagliari? È una squadra tosta, che in queste ultime partite ha dovuto lottare per conquistare la salvezza. Non sarà una partita facile, credo ci saranno tanti duelli a livello individuale: dobbiamo essere bravi a vincere quelli e poi imporre il nostro gioco. Non dovrà mancare l’atteggiamento, dobbiamo dimostrare che ci stiamo giocando tanto.

Queste partite si preparano avendo la carica giusta, restando lucidi e completando questa settimana di allenamenti nel migliore dei modi sia a livello tattico che tecnico. Giocheremo in casa quindi verremo spinti dai 50mila del Maradona, oltre che da tutti coloro che ci guarderanno da casa e in città. Bisogna restare concentrati dal primo all’ultimo minuto.

Napoli sorprendente? Concordo con Juan Jesus: nessuno si sarebbe aspettato questi risultati. Dentro di noi, però, sapevamo che ci fosse qualcosa fin dall’inizio, perché abbiamo lavorato tanto e siamo riusciti a creare un grande spirito di gruppo. Questa secondo me è la base giusta per ottenere i risultati.

Io personalmente mi sento cresciuto e migliorato. Ho scoperto una Napoli molto passionale: ho avuto la possibilità, oltre il calcio, di scoprire tanti valori da parte dei tifosi e della città. Ho anche ricevuto l’onorificenza a Cardito. Il mio bilancio di questo anno è sicuramente positivo.

La forza del gruppo sarà importantissima in quest’ultima partita: dobbiamo restare tutti uniti, anche con l’ambiente. È da questo che si parte per ottenere grandi risultati. Noi arriveremo carichi e faremo di tutto per vincere».