Buffon: «Il Napoli ha l’osso in bocca. Conte alla Juve? Non è così scontato»

Alla Walk of Fame del Coni: «Conte per me non ha rivelato nulla perché pensa solo a portare a termine la sua impresa. Per la finale di Champions ho fiducia nell'Inter».

L’ex portiere, ora capo delegazione della Nazionale, Gigi Buffon, ha parlato alla Walk of Fame del Coni in merito alla corsa scudetto di Napoli e Inter.

Buffon: «Il Napoli ha l’osso in bocca, difficilmente se lo lascerà sfuggire»

Buffon ha dichiarato:

«Lo scorso è stato un weekend spartiacque. È un campionato avvincente e se ci fosse un’altra sorpresa sarebbe incredibile. Come ha detto Conte, il Napoli ha l’osso in bocca e difficilmente se lo lascerà sfuggire».

«Complimenti all’Inter a prescindere per quello che ha fatto in campionato e in Champions. E per la finale ho fiducia perché Inzaghi ha dimostrato di saper preparare le sfide secche».

Sul possibile ritorno di Conte alla Juventus ha dichiarato:

«Per allenatori così è normale che vengono accostati a panchine prestigiose. Ma non è tutto così scontato come letto. Antonio secondo me non ha rivelato nulla e pensa solo a portare a termine la sua impresa con il Napoli».

La Gazzetta dello Sport scrive:

Entrambe le società ragionano su quando, dove e come festeggiare il titolo. In questo scenario, l’Inter aveva inizialmente chiesto alla Lega di non essere premiata al Sinigaglia bensì a San Siro, in un evento appositamente organizzato e programmato per domenica 25 maggio. Poco dopo però è arrivato un cambio di programma e la società nerazzurra ha comunicato che l’eventuale premiazione potrà svolgersi a Como la sera stessa. Nessun problema e nessuna richiesta particolare invece da parte del Napoli che, giocando in casa, verrebbe premiato direttamente venerdì nella cornice di un Maradona tutto esaurito. Lì ci sarà anche il presidente della Lega di Serie A Ezio Simonelli, pronto eventualmente a presenziare alla consueta cerimonia di consegna della Coppa e delle medaglie.