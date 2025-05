Scudetto, Napoli e Inter hanno chiesto alla Serie A di essere premiati domani sera (Gazzetta)

Domani sera, venerdì 23 maggio, sarà il giorno in cui verrà assegnato lo scudetto al Napoli o all’Inter (a meno che non serva lo spareggio). Le due squadre affronteranno per l’ultima giornata di campionato rispettivamente Cagliari e Como. Ma come avverrà la premiazione?

Napoli e Inter si preparano alla festa scudetto

La Gazzetta dello Sport scrive:

Entrambe le società ragionano su quando, dove e come festeggiare il titolo. In questo scenario, l’Inter aveva inizialmente chiesto alla Lega di non essere premiata al Sinigaglia bensì a San Siro, in un evento appositamente organizzato e programmato per domenica 25 maggio. Poco dopo però è arrivato un cambio di programma e la società nerazzurra ha comunicato che l’eventuale premiazione potrà svolgersi a Como la sera stessa. Nessun problema e nessuna richiesta particolare invece da parte del Napoli che, giocando in casa, verrebbe premiato direttamente venerdì nella cornice di un Maradona tutto esaurito. Lì ci sarà anche il presidente della Lega di Serie A Ezio Simonelli, pronto eventualmente a presenziare alla consueta cerimonia di consegna della Coppa e delle medaglie.

Proprio allo stadio Maradona, è stata diffusa una foto dove c’era la “prova” del palco preparato per accogliere la squadra durante la premiazione, anche se lo scudetto non è stato ancora assegnato al Napoli.

In realtà, si tratta di una prassi comune in Serie A in situazioni in cui non è possibile allestire il tutto con un largo anticipo. Il processo si è svolto, però, anche a Como in maniera analoga. Si era presentata la stessa situazione tre anni fa, quando Milan e Inter si giocavano lo scudetto all’ultima giornata, e poi vinsero i rossoneri.