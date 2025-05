Gazzetta: avrà giocato poco (10 presenze) ma ha indirizzato la lotta per lo scudetto, afferrando l’Inter per la gola al minuto 87 nello scontro diretto al Maradona.

Philip Billing è tornato in Inghilterra, al Bournemouth, dopo essere arrivato in prestito nel mercato invernale al Napoli. Ma il centrocampista danese, che quest’anno ha segnato un gol importantissimo contro l’Inter, spera di tornare in azzurro. Dieci le presenze col Napoli da quando è arrivato a metà gennaio.

Billing saluta Napoli, ma spera di tornare: «Arrivederci, per ora»

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport:

Arrivederci for now Napoli. Philip Billing si è congedato da quella che per cinque mesi è stata la sua città e la sua esperienza più importante, ma senza dire addio (giustamente). Senza scriverlo, l’ha detto chiaramente: lui spera di restare, dopo aver offerto il proprio contributo, che alla fine è stato pesante. Avrà giocato poco ma ha indirizzato la lotta per lo scudetto, afferrando l’Inter per la gola al minuto 87 di uno scontro diretto al Maradona che avrebbe dato un indirizzo diverso alla grande sfida. E Billing, con una foto-cartolina su Instagram, non ha nascosto la propria aspirazione. Arrivederci per ora Napoli.

«Quando ero bambino il mio idolo era Ronaldinho; giocava al Barça all’epoca ed era colui che mi faceva venire voglia di giocare. Andavo nel campetto vicino casa e provavo a fare le sue giocate. C’erano poi ovviamente Maradona, Pelè… erano quei giocatori con cui crescevi e che ti facevano amare il calcio».

Sogni:

«Il mio sogno è sempre stato giocare la Champions e il Mondiale. Da bambino era quello di poter giocare in un grande club. Il Napoli è probabilmente il traguardo più importante della mia carriera finora. Qui tutti ti amano e vogliono farsi foto con te, si sente subito che è un posto caloroso. Questo ha un impatto su di noi perché quando scendi in campo giochi col fuoco dentro, penso che sia fantastico».