Ai canali ufficiali del Napoli: «Quando scendi in campo, giochi col fuoco dentro. Le emozioni più grandi? La gioia di vincere anche nei momenti difficili, il duro lavoro ripaga».

Philip Billing ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del Napoli in cui si racconta. E’ arrivato dal Bournemouth nel mercato di gennaio.

Billing: «Ronaldinho mi ha fatto venir voglia di giocare a calcio, il calore dei tifosi del Napoli ci aiuta»

«Quando ero bambino il mio idolo era Ronaldinho; giocava al Barça all’epoca ed era colui che mi faceva venire voglia di giocare. Andavo nel campetto vicino casa e provavo a fare le sue giocate. C’erano poi ovviamente Maradona, Pelè… erano quei giocatori con cui crescevi e che ti facevano amare il calcio».

Le emozioni vissute col calcio:

«La gioia di vincere anche nei momenti difficili. Alla fine il duro lavoro ripaga. E quando le cose vanno bene devi comunque mantenere lo stesso atteggiamento, non esaltarti troppo; allo stesso modo, quando vanno male, non lasciarti abbattere. Perché alla lunga ti renderà più forte».

Sogni:

«Il mio sogno è sempre stato giocare la Champions e il Mondiale. Da bambino era quello di poter giocare in un grande club. Il Napoli è probabilmente il traguardo più importante della mia carriera finora. Qui tutti ti amano e vogliono farsi foto con te, si sente subito che è un posto caloroso. Questo ha un impatto su di noi perché quando scendi in campo giochi col fuoco dentro, penso che sia fantastico».

Fuori dal campo:

«Sono una persona semplice, mi piace rilassarmi, non ho ancora con me la mia playstation ma mi piace giocarci. Mi piace la fotografia e sto imparando a dipingere. Come altri sport amo il paddle, in Danimarca è molto popolare. Seguo anche l’hockey sul ghiaccio. Mi piace guardare il tennis, ma non giocarci; Alcaraz è il mio preferito».

Il napoletano:

«Sto provando a impararlo ma è molto difficile, ho imparato “fratm” (fratello). Ma devo impararlo, devo imparare il napoletano, non l’italiano».

ilnapolista © riproduzione riservata