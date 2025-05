Alla Gazzetta: «Deve gestire i pochi punti di vantaggio. Ha una difesa fortissima, un McTominay che sta diventando decisivo e un Lukaku che determina».

Il tecnico Rafa Benitez, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato degli impegni dell’Inter in Champions, ma ha anche risposto ad una domanda sullo scudetto che vede anche il Napoli coinvolto. Ora gli azzurri hanno un vantaggio di tre punti sulla squadra di Simone Inzaghi, che nell’ultimo turno di campionato ha perso contro la Roma.

Benitez: «Il Napoli può farcela per lo scudetto anche con un vantaggio minimo sull’Inter»

L’ex allenatore delle due squadre ha commentato prima dei due match di Napoli e Inter rispettivamente contro Lecce e Hellas Verona in Serie A:

«Solo Inzaghi può sapere quanto abbiano speso i suoi ragazzi e quanto possa ancora ottenere da loro in queste due gare ravvicinatissime. E’ chiaro che adesso la gara più importante è diventata quella con il Barcellona di martedì, ma non ho mai conosciuto nessuno che molli di un millimetro un obiettivo. Il Napoli sa che deve gestire questo vantaggio, che resta minimo ma anche sufficiente per riuscire a farcela: ha una difesa fortissima, un McTominay che sta diventando decisivo e un Lukaku che determina».

“Scott McTominay ha segnato cinque degli ultimi sei gol del Napoli: una doppietta contro l’Empoli (3-0, 14 aprile), un gol a Monza (1-0, 19 aprile) e una seconda doppietta contro il Torino (2-0, domenica). Il centrocampista scozzese ha risollevato una squadra agonizzante che aveva vinto solo due partite tra la 23a e la 31a giornata”, scrive l’Equipe.

“Antonio Conte, che lo aveva incontrato sui campi inglesi, lo ha subito inserito come elemento indiscusso del suo undici titolare, schierandolo mezzala sinistra con il 4-3-3 o il 3-5-2. Il centrocampista 28enne, autore di 19 gol in 178 presenze in Premier League, ha ora realizzato 11 gol in 30 partite di Serie A in questa stagione, appena uno in meno del capocannoniere del Napoli, Romelu Lukaku“.

