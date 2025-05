McTominay acquisto last minute: da riserva allo United a eroe del Napoli (Equipe)

Arrivato dopo il mancato acquisto di Brescianini, lo scozzese si è preso i partenopei a suon di gol e prestazioni entrando perfettamente negli schemi di Conte

Scott McTominay è uno dei protagonisti del Napoli di Antonio Conte. L’Equipe si è soffermato sul rendimento del il centrocampista scozzese, definendolo uno degli eroi dell’annata dei partenopei. In questa stagione, McTominay ha già realizzato 12 gol in tutte le competizioni.

McTominay trascina il Napoli a suon di gol

“Scott McTominay ha segnato cinque degli ultimi sei gol del Napoli: una doppietta contro l’Empoli (3-0, 14 aprile), un gol a Monza (1-0, 19 aprile) e una seconda doppietta contro il Torino (2-0, domenica). Il centrocampista scozzese ha risollevato una squadra agonizzante che aveva vinto solo due partite tra la 23a e la 31a giornata”, scrive l’Equipe.

“Antonio Conte, che lo aveva incontrato sui campi inglesi, lo ha subito inserito come elemento indiscusso del suo undici titolare, schierandolo mezzala sinistra con il 4-3-3 o il 3-5-2. Il centrocampista 28enne, autore di 19 gol in 178 presenze in Premier League, ha ora realizzato 11 gol in 30 partite di Serie A in questa stagione, appena uno in meno del capocannoniere del Napoli, Romelu Lukaku“.

Un acquisto arrivato per “caso”

In estate un giocatore come McTominay non sembrava essere nei radar della società azzurra, ma il mancato approdo in azzurro di Brescianini e le forti ambizioni di Conte hanno portato il ds Manna a chiudere per il centrocampista scozzese prelevandolo dal Manchester United:

“Il suo trasferimento è stato ufficializzato solo il 30 agosto, ultimo giorno di calciomercato, perché il Napoli aveva inizialmente puntato su Marco Brescianini del Frosinone che all’ultimo minuto ha cambiato idea optando per l’Atalanta. McTominay è quindi una seconda scelta, il cui prezzo di trasferimento ammonta comunque a 30,5 milioni di euro, con i Red Devils che trattengono il 10% di un’eventuale rivendita”.

