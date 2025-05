In conferenza: «Ho parlato con il presidente dopo la sconfitta in Coppa. Eravamo amareggiati, ma non ho nulla da rimproverare alla squadra».

Carlo Ancelotti in conferenza stampa alla vigilia del match di Liga tra Real Madrid e Celta Vigo.

Ancelotti: «Non parlerò del mio futuro fino al 25 maggio. Molte voci che circolano non sono vere»

Ancelotti e il Brasile. Qual è la verità? Puoi chiarire qualcosa?

«Posso. Sono molto affezionato al mio club, ai miei giocatori e ai miei tifosi, perché ho rispetto per loro. Parlerò del mio futuro il 25 maggio e non prima. Stiamo pensando al presente, alle prossime partite. Pensiamo di poter ancora lottare per il campionato ed è quello che faremo fino all’ultimo secondo dell’ultima partita. Siamo concentrati su questo e non pensiamo a nient’altro. Abbiamo avuto molti infortuni, molte difficoltà, ma siamo convinti di poter mettere su una buona squadra e vincere la partita di domani».

Ti fa venire i brividi pensare che questo possa finire?

«La mia sensazione è di pensare bene alla partita di domani e cercare di vincere. E poi, prepararci bene per la prossima partita, che sarà molto importante e ci darà l’opportunità di lottare ancora di più per questa competizione».

Com’è l’atmosfera nel club dopo aver perso la finale di Coppa?

«Ho parlato con il presidente dopo la partita. Eravamo amareggiati perché eravamo molto vicini a vincere e la squadra ha fatto molto bene. Niente da rimproverare alla squadra».

E’ più serioso del solito… Come va?

«Sto bene. Capisco che tu voglia parlare del mio futuro, ma non sarà così. So perfettamente cosa devo fare, cosa farò e cosa sto facendo, che non è parlare del mio futuro oggi. So di deluderti oggi, ma non mi interessa».

Questa stagione è stata la più complicata?

«A livello personale, no; a livello professionale è ovviamente più complicata del solito. Veniamo da una stagione quasi perfetta e abbiamo avuto molte difficoltà. Ma ci sono ancora cinque partite e tutto può succedere, quello che non può succedere è che abbassiamo la guardia. Dobbiamo vincere queste cinque partite e dare tutto. Se vinci, puoi cambiare la stagione».

Cosa è cambiato con Güler?

«Sta crescendo molto bene. Avrà ancora più importanza in futuro. Sta mostrando qualità e sta avendo più continuità nel gioco. Penso che sarà un trequartista fantastico. Per il futuro del Real Madrid sarà un giocatore molto importante, perché non ci sono molti giocatori di questo profilo a centrocampo».

Il suo addio potrebbe essere vicino. Come vorresti che fosse? Come te lo immagini?

«Cosa succederà… Non lo so. Qualunque cosa sia, sarà un addio fantastico, perché ho molto affetto per il club».

Ha detto: “Pensiamo al presente, non pensiamo a nient’altro”. Ma nomi come Xabi Alonso, Solari, Klopp stanno circolando dal club… Pensi che sia mancanza di rispetto?

«No, no, assolutamente no. Ho un ottimo rapporto con il club e parliamo sempre di tutto. Le informazioni sono ciò che sono e molte di esse non sono vere».

