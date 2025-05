Real Madrid, Ancelotti via al termine della Liga, preallertato Solari per il Mondiale per club (Relevo)

Xabi Alonso dovrebbe essere il successore di Ancelotti ma arrivare a giugno e guidare subito la squadra nel torneo Fifa è un’arma a doppio taglio

“Al Real Madrid già pensano al Mondiale per Club“, lo scrive Relevo. La Liga è ancora a portata di mano, il Barcellona è distante appena 4 punti a quattro giornate dalla fine. Ma Florentino ha fissato l’obiettivo. “Vincerlo significherebbe guadagnare 100 milioni di euro, il che, di questi tempi, rappresenta un traguardo importante per le casse del club. Per questo motivo, vogliono che il caos in panchina venga risolto il prima possibile“.

Ancelotti dovrebbe andare via a fine stagione. Ma c’è il Mondiale appunto. Xabi Alonso sarebbe il candidato designato ma guidare già a giugno la cavalcata verso un trofeo sarebbe complicato. Così si apre all’ipotesi di un “traghettatore”, tra Solari, Raul e Arbeloa, ex calciatori ora allenatori in orbita Real.

Il Mondiale per Club con il Real è un arma a doppio taglio per Xabi Alonso

Continua Relevo:

“Con la partenza di Carlo Ancelotti prevista per la fine della Liga, il club ha avvisato Santiago Solari di essere pronto a prendere in mano le redini della squadra durante la Coppa del Mondo. L’argentino resta l’opzione più probabile se la partenza dell’italiano venisse confermata, ma questo non significa che i vertici del club preferirebbero nominare un allenatore ad interim piuttosto che anticipare l’arrivo di Xabi Alonso“.

Il punto è che il torneo Fifa per Xabi è un’arma a doppio taglio. “Può rappresentare un buon inizio, ma anche una prima delusione. Non avendo tempo per allenare la squadra e con i giocatori stanchi fisicamente e mentalmente da tutto quello che è successo durante la stagione, è meglio rimandare il suo arrivo a luglio”.

Non c’è solo Solari. “Quello meno considerato è Raúl, nonostante per naturalezza dovrebbe essere lui a prendere le redini della squadra dopo la partenza di Ancelotti. C’è chi vede in Álvaro Arbeloa un potenziale candidato. Nonostante la sua esperienza sia limitata alle categorie inferiori, ha dimostrato il suo valore con l’U19 e può contare su sostenitori molto affezionati. C’è già chi immagina un duo Xabi Alonso-Arbeloa, uno in prima squadra e l’altro nel Castilla“.

“Per prima cosa, bisogna aspettare la fine del mandato di Ancelotti”, conclude Relevo.

ilnapolista © riproduzione riservata