Allegri il corteggiato numero uno. De Laurentiis gli ha offerto 8 milioni, ma c’è anche l’Inter (Corsera)

Allegri il corteggiato numero uno. Oltre al Napoli c’è anche l’Inter, è il preferito di Marotta (Corsera)

Massimiliano Allegri è la cartina di tornasole del rinsavimento del calcio italiano. Dopo il tempo in cui ci si è innamorati di Thiago Motta (la vita a volte ti fa imboccare strade che sfociano nell’assurdo) ci si è ritrovati a osservare attoniti Italiano e Postecoglou che pur di vincere il loro primo trofeo alzano barricate come nemmeno nei cantieri edili. E allora ecco che il calcio – quello vero – è tornato alla ribalta. E in un mondo normale, è logico che l’allenatore più corteggiato sia Massimiliano Allegri il più bravo di tutti. Il Napoli lo segue da tempo, potrebbe anche aver già chiuso con lui, ma il Corriere della Sera scrive che anche l’Inter lo vorrebbe. Perché Simone Inzaghi non è detto che resti, dipende anche da come finisce la stagione (ha ancora in ballo scudetto e Champions). E Max il livornese è il preferito di Marotta che di calcio se ne intende.

Ecco cosa scrive il Corriere della Sera con Monica Colombo.

Chi, adesso, metterebbe in dubbio la permanenza di Simone Inzaghi sulla panchina dell’inter, con uno scudetto in palio domani sera a Como e una Coppa dei Campioni da contendere al Psg a fine mese? Forse nessuno. Eppure le voci di un’offerta in doppia cifra, 20 milioni, proveniente dall’arabia, precisamente dall’al Hilal, per il Demone non rendono lo scenario futuro così ovvio come sembrerebbe. Ogni valutazione nella sede di viale della Liberazione verrà fatta ad annata conclusa soppesando crescita della squadra, vittorie e sconfitte. Rinnovo o addio, non ci sono altre strade. Se Simone lascerà l’inter, Max Allegri è da tempo il preferito del presidente Marotta, con cui alla Juve ha conquistato due volte la finale di Champions.

Allegri a Napoli potrebbe trovare De Bruyne

A naso il tecnico livornese dopo un anno di inattività, non resterà troppo a lungo a giocare nel gabbione. È noto che anche De Laurentiis, determinato a cautelarsi in caso di addio ad Antonio Conte, abbia sondato la disponibilità di Max a cui avrebbe proposto un ingaggio da 6 milioni più 2 di bonus. Del resto i piani di rafforzamento della squadra stanno procedendo indipendentemente da chi siederà in panchina: il grande sogno è superare la concorrenza della Mls per portare al Maradona Kevin De Bruyne, che già ha maturato la decisione di lasciare il Manchester City. Dove andrà Antonio, il signore degli scudetti? Radiomercato indica la Continassa come la destinazione scelta sul navigatore del tecnico salentino.